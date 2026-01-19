Tanti piccoli passi possono camminare e formare lunghissimi tratti, senza quasi accorgersene. Proprio questa strada ha intrapreso l'Africo, vittoriosa anche in casa dell'atletico Maida in occasione della diciassettesima giornata del campionato di Promozione B. Tre punti pesanti nell'economia dell'impresa africese che vince 1-3 e lascia, per la prima volta in questa stagione, l'ultimo posto in classifica.

Parla Criaco

Un altro piccolo passo insomma, e di questo ne è consapevole il tecnico Alberto Criaco, in esclusiva ai microfoni di LaC News24: «Dopo solamente venti minuti l'avevamo messa già sullo 0-2 e sbagliando anche il possibile 0-3 per chiuderla definitivamente, e a fine primo tempo loro hanno riaperto la partita trovando un gol da cineteca. Nella ripresa faccio qualche cambio inserendo, tra gli altri, anche Bruzzaniti che ha poi siglato il tris e chiuso le contese».

Step by step

La salita rimane ripidissima e a rischio scivoloni, intanto però la squadra sta rispondendo bene: «In quattro domeniche - continua Criaco - abbiamo lasciato l'ultimo posto in classifica. Ora mettiamo nel mirino il Melito, perché dobbiamo ragionare un passo alla volta e cercare quantomeno di giocare il play out in casa. Stiamo crescendo partita dopo partita e sinceramente non mi aspettavo una crescita così veloce. Dobbiamo mettere la testa fuori dall'acqua».