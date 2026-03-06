Si avvia a un finale al cardiopalma il campionato di Promozione B che, in questo week end, ha in programma la ventiquattresima giornata che tanto potrà dire per il duello in vetta e per il disegno play off.

Gli anticipi

Si parte con tre anticipi e, in uno di essi, scende in campo il Gioiosa Ionica. I biancorossi, a sole due lunghezze dalla vetta, sono di scena sul campo dello Sporting Polistena e, in caso di vittoria, potrebbero passare almeno una notte in vetta in attesa della Deliese impegnata domenica. Deve rialzarsi il Val Gallico, dopo la caduta di settimana scorsa che ha complicato e non poco la corsa ai play off: il club gallicese ospiterà un Pizzo all'ultima chiamata per la salvezza. Il terzo anticipo è quello che riguarda Taverna-Taurianova, fondamentale più per i padroni di casa con l'obbligo di vincere per respirare in zona play out.

Le partite della domenica

Domenica in campo la capolista, chiamata a rispondere al già menzionato Gioiosa Ionica. La compagine amaranto giocherà sapendo già il risultato dei biancorossi, ma ciò non deve togliere concentrazione visto che di fronte ci sarà un Melito affamato di punti salvezza.

Due saranno le sfide che potranno dire parecchio per quel che riguarda la gerarchia play off. Potrebbero infatti rimescolarsi le carte a seconda di come finiranno Ardore-Pro Pellaro e Africo-Bovalinese, quest'ultimo derby. Da questi match sopra menzionati può e deve approfittarne il San Nicola Chiaravalle Soverato, attualmente terzo, che ospiterà un Capo Vaticano relativamente tranquillo. Chiude il programma Atletico Maida-Bianco, con i giallorossi che potrebbero fare un salto significativo verso la salvezza.

Il programma

Taverna-Taurianova

Sp. Polistena-Gioiosa Ionica

Val Gallico-Pizzo

Africo-Bovalinese

Ardore-Pro Pellaro

Atletico Maida-Bianco

Deliese-Melito

Sc Soverato-Capo Vaticano