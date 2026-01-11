Il tecnico dopo la sconfitta (la terza consecutiva) contro il Melito: «Dobbiamo migliorare sulla cattiveria. Mercato invernale? Un bug che mette in difficoltà diversi allenatori»
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Torna da Melito con un nulla di fatto il Taurianova nella prima uscita del 2026 e che coincideva con la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Promozione B. La compagine di mister Viola, cambiata anche dalle cessioni del mercato invernale, non riesce a invertire la rotta di fine 2025 e incassa dunque la terza sconfitta di fila. A decidere la sfida una rete, a inizio ripresa, di Gallo che fa gioire i locali.
Le parole di Coppola
Al termine dei novanta minuti, ecco le parole del tecnico Michele Coppola: «Diciamo che è stata una partita combattuta e dove noi abbiamo sbagliato qualche occasione di troppo mentre loro alla prima occasione hanno trovato il gol, ma il calcio è anche questo. Noi abbiamo sprecato anche qualche ripartenza ma, a parte questo, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. La differenza si è concentrata sul fatto che loro, soprattutto nel secondo tempo, hanno messo più cattiveria e sono stati più cinici sotto porta ed è proprio questa una delle cose su cui lavorare e migliorare».
Non bisogna però demoralizzarsi: «Dobbiamo ripartire - continua il tecnico - già da sabato prossimo nel match casalingo contro il Capo Vaticano e dove dobbiamo obbligatoriamente fare punti. Il mercato invernale purtroppo ci ha messo davanti a cessioni eccellenti ma questo è un bug che ogni anno mette in difficoltà diversi allenatori, ma allo stesso tempo bisogna fare di necessità virtù».