Torna da Melito con un nulla di fatto il Taurianova nella prima uscita del 2026 e che coincideva con la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Promozione B. La compagine di mister Viola, cambiata anche dalle cessioni del mercato invernale, non riesce a invertire la rotta di fine 2025 e incassa dunque la terza sconfitta di fila. A decidere la sfida una rete, a inizio ripresa, di Gallo che fa gioire i locali.

Le parole di Coppola

Al termine dei novanta minuti, ecco le parole del tecnico Michele Coppola: «Diciamo che è stata una partita combattuta e dove noi abbiamo sbagliato qualche occasione di troppo mentre loro alla prima occasione hanno trovato il gol, ma il calcio è anche questo. Noi abbiamo sprecato anche qualche ripartenza ma, a parte questo, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. La differenza si è concentrata sul fatto che loro, soprattutto nel secondo tempo, hanno messo più cattiveria e sono stati più cinici sotto porta ed è proprio questa una delle cose su cui lavorare e migliorare».

Non bisogna però demoralizzarsi: «Dobbiamo ripartire - continua il tecnico - già da sabato prossimo nel match casalingo contro il Capo Vaticano e dove dobbiamo obbligatoriamente fare punti. Il mercato invernale purtroppo ci ha messo davanti a cessioni eccellenti ma questo è un bug che ogni anno mette in difficoltà diversi allenatori, ma allo stesso tempo bisogna fare di necessità virtù».