Finisce a reti bianche la sfida play off tra Pro Pellaro e Bovalinese, in occasione della diciassettesima giornata del campionato di Promozione B. Una posta in palio divisa e che mantiene entrambe le squadre all'interno delle prime cinque posizioni.

Parla Lanzaro

A dispetto di quanto possa dire il risultato, il match è stato abbastanza vivace e intenso e con diverse occasioni sia dall'una che dall'altra parte, come afferma il tecnico Maurizio Lanzaro ai microfoni di LaC News24: «A prescindere dall'agonismo in campo, c'è stato molto rispetto da parte delle due formazioni, poi è normale che nell'arco dei novanta minuti ognuno voglia vincerla. La partita è stata molto bella, anche se potremmo recriminare per un gol annullato per fuorigioco dubbio e anche per una traversa colpita da Favasuli, senza dimenticare le occasioni sprecate da Gliozzi. Nel complesso forse abbiamo avuto più occasioni noi, ma la Pro Pellaro è una squadra difficile da affrontare».

E ancora: «Orgoglioso della prestazione in un campo così difficile, senza dimenticare che nel girone di andata la Pro Pellaro perse una sola volta, proprio contro di noi».

Sognare è gratis

Insomma, la Bovalinese continua a insidiare le zone alte della classifica, e a Lanzaro piace pensare ciò che potrebbe essere: «Quando sei lì, sognare è sempre bello e poi non costa nulla. La Bovalinese ha dimostrato di potersela giocare con chiunque. Domenica ci sarà lo scontro diretto tra San NicolaChiaravalle Soverato e Gioiosa Ionica e noi vogliamo sfruttare il possibile passo falso di una delle due per avvicinarci maggiormente alle prime posizioni».