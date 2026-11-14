Con l'avvento del decimo turno nel weekend imminente, il campionato di Promozione B saluta ufficialmente un terzo della sua stagione regolare. La graduatoria inizia a prendere una forma definita, ma i tanti scontri diretti e gli incroci di questa giornata promettono di rimescolare ulteriormente le carte, sia nelle zone nobili che nei quartieri bassi.

Gli anticipi del sabato: il Melito misura l'Africo, il Catona attende la Rosarnese

Il programma del fine settimana si aprirà, come di consueto, con due sfide in anticipo al sabato:

Melito – Africo: si preannuncia particolarmente interessante il confronto tra un Melito in evidente crescita e rinvigorito dal pesante poker esterno calato sabato scorso — risultato che ha permesso ai padroni di casa di abbandonare la penombra del penultimo posto — e un Africo solido, in piena corsa per le posizioni di vertice ed attualmente insediato al terzo posto in graduatoria.

Catona – Rosarnese: nell'altro anticipo, il Catona attende tra le mura amiche il fanalino di coda Rosarnese, formazione che sta attraversando un momento di netta difficoltà con un solo punto conquistato finora in campionato.

Bovalinese da record, lo Sporting Polistena insegue

Domenica pomeriggio i riflettori saranno puntati innanzitutto sulla capolista Bovalinese. La vera e propria schiacciasassi del torneo sta viaggiando a ritmi impressionanti e a punteggio pieno, con ben nove vittorie su nove partite disputate, avendo già scavato un solco importante sulle inseguitrici. La corazzata amaranto ospiterà un Val Gallico apparso in affanno e attualmente impantanato nella zona medio-bassa della classifica.

A cercare di mantenere il passo della fuggitiva c'è lo Sporting Polistena, distante cinque lunghezze dalla vetta. La compagine guidata da mister Ferraro scenderà in campo tra le mura amiche contro l'Atletico Maida, squadra che ha collezionato una sola vittoria nelle ultime sette uscite ufficiali.

Corsa playoff e derby vibonese

Molto caldo il clima nella bagarre per un posto nella griglia playoff:

Melitese – Locri: una vera e propria sfida "da tripla". Il Locri ha tutta l'intenzione di proteggere la quarta piazza, mentre i gialloneri, staccati di sole due lunghezze, con una vittoria aggancerebbero proprio la zona alta spingendosi tra le prime cinque.

Sporting Cittanova – Roccella: intende confermarsi in "top five" anche il Roccella, chiamato però a una trasferta insidiosa sul campo di uno Sporting Cittanova affamato di punti utili per la permanenza nella categoria.

Capo Vaticano – Pizzo: da segnalare un affascinante derby interamente vibonese tra due formazioni che si stanno ben comportando e che non hanno affatto sfigurato in questo primo terzo di stagione.

Siderno – Bovese: scontro diretto dai punti pesantissimi in chiave salvezza, con la formazione ospite che si presenta all'appuntamento già con l'acqua alla gola e alla disperata ricerca di un risultato positivo.

Le partite

Catona-Rosarnese

Melito-Africo

Bovalinese-Val Gallico

Capo Vaticano-Pizzo

Melitese-Locri

Siderno-Bovese

Sp. Cittanova-Roccella

Sp. Polistena-Atl. Maida