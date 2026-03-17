Non risparmia un colpo il campionato di Promozione B che tiene tutti sulle spine, sia per il primo posto che per la griglia playoff. Un altro tassello lo ha dato la venticinquesima giornata, riassunta attraverso la top 11 stilata dalla redazione sportiva di LaC News24.

Come al solito, si inizia dall'allenatore e stavolta a prendersi le copertine è Alberto Criaco. Il tecnico ha guidato il suo Africo alla vittoria nello scontro diretto per la salvezza in casa del Melito, mantenendo così un ritmo da promozione nel girone di ritorno ma, soprattutto, un mattone in più a una storica impresa.

La difesa

Iniziando a elencare la formazione ideale schierata in un 3-4-3 di base, tra i pali ci va De Gaetano. Il portiere del Taurianova, infatti, si porta un prezioso clean sheet nel delicato match contro Sc Soverato. Difesa alquanto solida e guidata innanzitutto da Foti che si conferma ancora una volta tra i migliori. Il difensore è il volto della vittoria della Pro Pellaro, autore di una decisiva doppietta contro l'Atletico Maida. Decisiva anche la rete di Zelarayan, che è valsa i tre punti alla Bovalinese contro lo Sporting Polistena. Chiude il terzetto Otero, il difensore di un Ardore che sta puntando dritto al primo posto.

Il centrocampo

Il reparto di centrocampo è più "contenuto", viste le corsie esterne occupate da Petricci della Deliese e Criaco dell'Africo, entrambi reduci da importanti prestazioni nel week end. Il reparto è completato da Funaro della Pro Pellaro e da Luciano, anch'esso dell'Africo.

L’attacco

Ecco infine il tridente offensivo guidato innanzitutto da un implacabile Cariati. Il bomber del Taverna sta guidando verso la salvezza i biancorossi, e contro il Bianco ha messo a referto una tripletta. Una sola rete, ma forse tra le più pesanti della stagione, per Pavisich che regala il successo al Gioiosa Ionica che rimane in scia della vetta. A completare l'assetto offensivo è Versaci della Deliese, in gol nella vittoria esterna in casa del Capo Vaticano.