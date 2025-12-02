Stilata la formazione ideale della dodicesima giornata. In difesa spiccano i due giovani Arevole e Ferrise. Qualità a centrocampo con De Stefano dell'Ardore e Trentinella della Deliese

Sono ben ventotto i gol messi a segno al termine della dodicesima giornata del campionato di Promozione B, con spettacolo in molte delle partite disputate. Come di consueto, il turno di campionato lascia anche in dote la top 11, stilata dalla redazione sportiva di LaC News24. L'allenatore della settimana è Giuseppe Saladino, dal momento che con il suo giovane e rampante Atletico Maida ha fatto lo scherzetto al Gioiosa Ionica, tra le squadre più forti del girone e candidato alla vittoria finale.

La difesa

Stavolta il modulo scelto è il 3-5-2 ma per la difesa cambia poco. Innanzitutto tra i pali ci va Galluzzo della Bovalinese, tra i protagonisti dello 0-0 in casa dell'Ardore che mantiene i suoi in orbita play off. Giovanissimo il terzetto di difesa dal momento che vede i nuovi ingressi di Arevole (neanche diciottenne) dello Sporting Polistena e Ferrise (classe 2008) dell'Atletico Maida. Si conferma perno difensivo del Taurianova invece Napoli.

Il centrocampo

Alquanto folto questa volta il centrocampo che vede cinque interpreti. Segna come un goleador innanzitutto Gioia, che partecipa al festival del gol del Val Gallico con una doppietta. Non segna ma crea quelle che possono essere potenziali azioni da gol Pasquale Trentinella, nel secco 0-3 della capolista Deliese ai danni dell'Africo. Tanta la qualità di De Stefano, in forza all'Ardore, mentre da menzionare le prestazioni di Caracciolo della Pro Pellaro e di Cosentino del Taverna.

L’attacco

Chiudiamo con il reparto offensivo che vede il tandem Baigorri-Ortiz. il primo a segno nuovamente con lo Sporting Polistena, così come il secondo con il San NicolaChiaravalle Soverato. Entrambi però hanno un peso specifico sempre maggiore nelle rispettive squadre.