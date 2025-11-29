La capolista Deliese ospite del fanalino di coda Africo. Le inseguitrici Sc Soverato e Gioiosa Ionica rispettivamente contro Bianco e Atletico Maida

Quattro giornate al termine del girone di andata, ma con ogni eventualità ancora possibile. Il campionato di Promozione B vedrà consumarsi, in questo week end, la dodicesima giornata, in una zuffa al vertice che vede le prime sette squadre racchiuse in soli cinque punti.

Gli anticipi

Divisa in due spezzoni uguali la giornata, con quattro partite che faranno da anticipi il sabato e quattro la domenica. Tra le quattro sfide del sabato spicca un Val Gallico-Melito che, a dispetto di quanto dice la classifica, non è affatto scontato. La differenza qualitativa pende indubbiamente a favore della compagine gallicese, ma le api gilloblù sono in netta ripresa dopo l'avvio shock: punti che non possono perdere nessuna delle due. Da tripla Taurianova-Pro Pellaro, tra due squadre che stanno attraversando un buon momento di forma e con i bianconeri che non incassano gol da sei giornate e reduci da nove risultati utili consecutivi.

Deve rialzarsi dallo scivolone di Melito lo Sporting Polistena se vuole rientrare nella lotta play off, anche se di fronte ci sarà un Capo Vaticano rivitalizzato e che può dare fastidio a tutti. Il quarto anticipo è quello tra Taverna e Pizzo, molto delicato dal momento che entrambe navigano in zona play out e non possono perdere punti per non complicare ulteriormente la classifica.

Le gare della domenica

Di grande rilievo il pomeriggio di domenica, dal momento che vedrà in campo le prime quattro della classe. Innanzitutto la capolista Deliese, reduce dalle fatiche di coppa del mercoledì, sarà di scena sul campo del fanalino di coda Africo, fermo ancora a zero punti, nel più classico dei testacoda. A due lunghezze di distanza dalla vetta c'è il San NicolaChiaravalle Soverato, reduce proprio dallo scontro diretto, che ospiterà il Bianco penultimo in classifica e altra squadra in forte difficoltà. non molla la presa il Gioiosa Ionica, che cercherà di centrare la vetta se possibile prima della fine del girone di andata. La compagine biancorossa sarà di scena in casa dell'Atletico Maida. Derby ad alta quota infine tra Ardore e Bovalinese, per avvicinare i vertici della classifica.

Il programma

Taverna-Pizzo

Sp. Polistena-Capo Vaticano

Taurianova-Pro Pellaro

Val Gallico-Melito

Africo-Deliese

Ardore-Bovalinese

Atl. Maida-Gioiosa Ionica

Sc Soverato-Bianco