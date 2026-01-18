Il Gioiosa Ionica non sbaglia e, nella diciassettesima giornata del campionato di Promozione B, infila la sua quinta vittoria consecutiva e con un solo gol subito nelle ultime cinque gare. Cinica e concreta la compagine biancorossa che batte a domicilio il Pizzo per 0-2, grazie alle reti di Pavisich e Ficara, ed è un successo ancora più prezioso in virtù del contemporaneo pareggio della capolista Deliese e che accorcia la forbice dalla vetta a soli due punti.

Parla Giovinazzo

Al termine dei novanta minuti si è espresso il tecnico Giuseppe Giovinazzo: «Non è mai facile in questo tipo di partite, soprattutto perché il Pizzo è cambiato molto non solo in organico ma anche come allenatore, dunque ci poteva essere entusiasmo come spesso accade in queste situazioni. Noi però abbiamo fatto una prestazione importante e, anzi, il punteggio poteva essere anche più largo poiché abbiamo sprecato troppo».

Tre punti ma che potrebbero spostare gli equilibri di vertice, visto il già menzionato pareggio contro la Deliese: «Da adesso in poi tutte le partite nascondono delle insidie, soprattutto se non le si prende con il piglio giusto».

Big match in vista

Nel prossimo turno, però, c'è un altro match che potrebbe spostare gli equilibri dal momento che i biancorossi dovranno affrontare Sc Soverato secondo in classifica e un punto sopra: «Siamo tre squadre racchiuse in due soli punti, sicuramente quella del prossimo turno è una partita che tutti i giocatori vorrebbero giocare e tutti gli allenatori vivere. Ci confronteremo contro una realtà importante che è lassù fin dall'inizio della stagione, di conseguenza sarà un bel banco di prova per tutti. Non ci sono comunque gare decisive vista la difficoltà del campionato, e l'esempio è il pari della Deliese».