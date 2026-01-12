Prova di forza del Gioiosa Ionica che sorride al 2026 continuando a fare ciò che faceva a fine 2025: vincere. Quarto successo di fila per la compagine biancorossa che nella sedicesima giornata del girone B di Promozione, la prima di ritorno, piega la resistenza di un arcigno Pro Pellaro. Più di questo, però, la squadra di mister Giovinazzo pone fine all'imbattibilità bianconera che durava da ben tredici giornate, a testimonianza della forza del club gioiosano che consolida il terzo posto e rimane a quattro lunghezze dalla vetta. Padroni di casa che vanno a riposo sul doppio vantaggio grazie alle reti di Pavisich e Ficara. Nella ripresa tenta di riaprirla Squillaci ma non basta.

Le parole di Giovinazzo

Ecco le parole di Giovinazzo al termine del match, in esclusiva ai microfoni di LaC News24: «Affrontavamo una squadra in salute e che veniva da tredici risultati utili consecutivi e che vanta in rosa giocatori che corrono per tutti i novanta minuti. Sapevamo delle difficoltà che ci potevano essere, ma nonostante ciò siamo stati sempre in partita tranne quando abbiamo subito il gol, dal momento che c'è stato un piccolissimo periodo di smarrimento che è durato poco. Abbiamo amministrato la partita e sfiorato più volte la terza marcatura».

Il Gioiosa dunque incamera altri tre punti e si tiene a stretto contatto delle prime due Deliese e San NicolaChiaravalle Soverato, ma non vuole sentire parla di lotta a tre: «Non lo chiamerei triello, anche perché metterei altre squadre come il Val Gallico che può inserirsi in qualunque momento. Dopo la sosta ho trovato i ragazzi molto propositivi, anche perché hanno lavorato bene nella pausa. Qualcuno era acciaccato ma nel complesso le risposte sono state positive. Facciamo un passo alla volta e vediamo».