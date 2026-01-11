L'obiettivo del Melito per questo 2026 è chiaro: provare a vincerle tutte e cercare di completare un'impresa stoica che è quella della salvezza. Sotto questo aspetto, si può dire che una su una è andata, dal momento che le api gialloblù si approcciano al nuovo anno solare così come avevano previsto: vincendo. Nella prima giornata del girone di ritorno, infatti, la formazione di mister Cormaci piega la resistenza del Taurianova e trova tre punti vitali nella corsa a una salvezza che rimane ancora difficile e complicata. Il gol vittoria arriva a inizio ripresa con Gallo.

Cormaci rimane cauto

Insomma, al triplice fischio tutti sono consapevoli di quanto fondamentale era vincere, su tutti lo stesso tecnico Antonio Cormaci: «Devo fare i complimenti ai ragazzi per la prestazione offerta, soprattutto se si considera il fatto che l'avversario aveva più di venti punti in classifica rispetto a noi. Era fondamentale partire bene in questo nuovo anno, e inoltre dobbiamo essere consapevoli che siamo una squadra che può giocarsela contro chiunque. Il Taurianova ha fatto la sua figura, nonostante le cessioni eccellenti nel mercato invernale, poiché possiede una valida scuola calcio e perciò sapevamo che ci avrebbero impensierito. Come detto, era fondamentale vincere e, a mio avviso, lo abbiamo fatto anche bene».

E ancora: «Nel secondo tempo abbiamo trovato il gol, ma abbiamo anche rischiato qualcosina. subito dopo però ci siamo ben assestati e abbiamo anche avuto l'occasione del raddoppio nel quattro contro uno sprecato malamente».

L'espulsione e la prossima sfida

Proprio lo stesso Cormaci, negli ultimi minuti di partita, è stato espulso e salterà il prossimo e delicato scontro salvezza contro il Bianco: «Sono stato espulso per una protesta su un chiaro e plateale fallo laterale a favore nostro. Erano momenti concitati e forse ho avanzato qualche protesta di troppo ma senza dire nulla di che. Tornando al campo, questa vittoria deve servire innanzitutto per il morale e non a farci pensare che è tutto risolto. Ora bisogna pensare alla trasferta di Ardore, contro il Bianco, che è un nostro diretto antagonista per la salvezza e contro cui ci brucia ancora l'1-3 dell'andata».