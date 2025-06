Sembrava regnasse il silenzio in casa Capo Vaticano, e invece la società neroverde si stava già muovendo per programmare la prossima stagione nel campionato di Promozione B dopo un'annata alquanto travagliata. Ci sarà sicuramente una sorta di rivoluzione nel club ricadese poiché non ha cambiato solo allenatore ma cambierà anche organico e staff tecnico, direttore sportivo compreso dopo l'addio di Enzo Verduci.

Marturano nuovo tecnico



Dopo i saluti con Diego Surace, dunque, la priorità era quella di trovare un nuovo tecnico in modo da programmare il mercato a sua immagine e somiglianza e la ricerca è stata alquanto breve: Michele Marturano sarà il nuovo allenatore del Capo Vaticano, e ad annunciarlo è lo stesso club. Marturano è reduce dall'esperienza in Eccellenza come vice-allenatore del Soriano, a fianco di Tonino Figliomeni, portando grinta e competenze professionali allo staff. La scelta è ricaduta su Marturano per le sue conoscenze sul calcio calabrese, per le sue dinamiche, i suoi talenti e i suoi valori. Ha saputo gestire ambienti diversi, dal campo alla panchina, creando coesione nello spogliatoio e motivazione continua. Insomma, adesso può ufficialmente partire il mercato estivo neroverde e creare così una nuova pagina di storia del calcio in riva alla costa degli dèi. Michele Marturano ha già le idee chiare e ha già parlato con la società, spiegandone filosofie calcistiche e necessità.