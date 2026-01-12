Il direttore sportivo biancorosso parla dopo il pari esterno: «Abbiamo avuto almeno tre occasioni nitide per sbloccarla, ma non ci siamo riusciti»
Il Taverna torna con un punto dal campo del Capo Vaticano, in quella che era la prima uscita del 2026 e che coincideva anche con la prima di ritorno. In palio c'erano punti salvezza tra le due squadre, ma alla fine entrambe muovono la loro classifica e soprattutto con i biancorossi che rimangono sopra la soglia play out.
Parla Macario
Ecco le parole del direttore sportivo Nicholas Macario, dopo lo 0-0 in terra ricadese: «Primo tempo noioso da ambo le parti e con i portieri poco impegnati. Noi abbiamo provato a imporre il nostro gioco ma eravamo anche risicati per le assenze. Nel secondo tempo siamo partiti forte, maturando una nitida occasione con Cariati a tu per tu col portiere ma la palla è finita a lato. Da lì abbiamo macinato gioco e siamo stati padroni del campo, come testimonia la traversa di Starace e la terza occasione con ancora con Cariati lanciato in profondità, ma in questo caso è stato molto bravo il loro portiere protagonista di una grande uscita. Per come si erano messe le cose, credevamo nella vittoria, alla fine è un buon punto anche se c'è un po' di rammarico perché si poteva fare qualcosa in più».
La prima dopo la sosta poteva essere un'incognita: «Ho visto una squadra compatta e che ha lottato fino all'ultimo minuto, facendolo con fame. Diciamo che dopo la sosta ho ritrovato un gruppo con ancora maggiore voglia».