Il Taverna torna con un punto dal campo del Capo Vaticano, in quella che era la prima uscita del 2026 e che coincideva anche con la prima di ritorno. In palio c'erano punti salvezza tra le due squadre, ma alla fine entrambe muovono la loro classifica e soprattutto con i biancorossi che rimangono sopra la soglia play out.

Parla Macario

Ecco le parole del direttore sportivo Nicholas Macario, dopo lo 0-0 in terra ricadese: «Primo tempo noioso da ambo le parti e con i portieri poco impegnati. Noi abbiamo provato a imporre il nostro gioco ma eravamo anche risicati per le assenze. Nel secondo tempo siamo partiti forte, maturando una nitida occasione con Cariati a tu per tu col portiere ma la palla è finita a lato. Da lì abbiamo macinato gioco e siamo stati padroni del campo, come testimonia la traversa di Starace e la terza occasione con ancora con Cariati lanciato in profondità, ma in questo caso è stato molto bravo il loro portiere protagonista di una grande uscita. Per come si erano messe le cose, credevamo nella vittoria, alla fine è un buon punto anche se c'è un po' di rammarico perché si poteva fare qualcosa in più».

La prima dopo la sosta poteva essere un'incognita: «Ho visto una squadra compatta e che ha lottato fino all'ultimo minuto, facendolo con fame. Diciamo che dopo la sosta ho ritrovato un gruppo con ancora maggiore voglia».