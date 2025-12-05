Ultimi 270 minuti al termine girone di andata, con il girone B di Promozione che continua a lasciare tutti nell'incertezza basti pensare che tra la terza e l'ottava ballano solo due punti. All'orizzonte c'è la tredicesima giornata che potrebbe portare un ulteriore scossone. Ecco il programma.

Gli anticipi

Due, innanzitutto, saranno gli anticipi del sabato. Uno riguarda quello tra Melito e Ardore, con i padroni di casa in ripresa nelle ultime uscite ma fortemente scottati dalla sconfitta di settimana scorsa. Quanto alle Aquile amaranto, due i pareggi consecutivi e dunque vogliono tornare a vincere per cercare di accorciare le forbici dalla vetta.

L'altro anticipo è Pizzo-Taurianova, delicata soprattutto per i padroni di casa dal momento che sono immischiati nella zona play out; d'altro canto, la compagine di Coppola non vuole perdere contatto con la zona play off.

Le gare della domenica

Domenica, ovviamente, l'attenzione si sposta sulle sfide delle prime due della classe: la capolista Deliese ospita un ostico Sporting Polistena in ripresa dopo le ultime uscite, mentre il Sc Soverato farà visita al fanalino di coda Africo, ancora a zero punti e ormai rassegnato al proprio destino.

Curiosità invece per il Gioiosa Ionica che in settimana ha cambiato guida tecnica ed è pronta a ripartire verso la vetta. I biancorossi attendono il Taverna. Decisa a continuare la sua striscia positiva la Pro Pellaro, al suo decimo risultati utile consecutivo. Impegno alla portata per i bianconeri che ospitano il Bianco. Da tripla Bovalinese-Atletico Maida, con i padroni di casa che vogliono rientrare nella corsa play off, mentre i giallorossi in netta crescita. Di scena sul campo del Capo Vaticano infine il Val Gallico, in piena rincorsa vertici e dunque con l'obiettivo dei tre punti e reduce da sette risultati utili di fila.

Il programma

Melito-Ardore

Pizzo-Taurianova

Africo-Sc Soverato

Bovalinese-Atl. Maida

Capo Vaticano-Val Gallico

Deliese-Sp. Polistena

Gioiosa I.-Taverna

Pro Pellaro-Bianco