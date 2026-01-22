Una sola vittoria nelle ultime quattro uscite per la compagine gallicese e nessun scontro diretto vinto. F atale al tecnico l'ultimo ko contro Sc Soverato

Una sola vittoria nelle ultime quattro uscite del campionato di Promozione B, attuale sesto posto che vuol dire fuori dalla griglia play off e secondo posto distante ben undici punti. Non erano di certo queste ambizioni pre stagionali del Val Gallico che si presentava ai nastri di partenza come tra le principali candidate alla vittoria finale del torneo.

L ’ esonero

La compagine gallicese, infatti, finora non è mai riuscita a decollare definitivamente nonostante un organico di primo livello e con nomi di grande spessore. Al momento nessuno scontro diretto vinto per la formazione dell'ormai ex mister Gaetano Di Maria, ed è proprio quest'ultimo che appunto ne paga le conseguenze.