Una sola vittoria nelle ultime quattro uscite del campionato di Promozione B, attuale sesto posto che vuol dire fuori dalla griglia play off e secondo posto distante ben undici punti. Non erano di certo queste ambizioni pre stagionali del Val Gallico che si presentava ai nastri di partenza come tra le principali candidate alla vittoria finale del torneo.
L’esonero
La compagine gallicese, infatti, finora non è mai riuscita a decollare definitivamente nonostante un organico di primo livello e con nomi di grande spessore. Al momento nessuno scontro diretto vinto per la formazione dell'ormai ex mister Gaetano Di Maria, ed è proprio quest'ultimo che appunto ne paga le conseguenze.
Fatale a tal proposito la pesante sconfitta (0-3) di domenica, in quello che era lo scontro diretto contro il San NicolaChiaravalle Soverato. Proprio questo KO, inoltre, potrebbe anche aver estromesso definitivamente i gallicesi dalla corsa per il primo posto. La panchina è al momento stata affidata al vice Fabio Campolo, che sta preparando il big match contro l'Ardore.