Sc Soverato, impegnato in casa dell'Atletico Maida, deve difendere il terzo posto dalle grinfie di Ardore e Bovalinese, impegnate rispettivamente contro Taverna e Melito

Da questo week end inizia il rush finale nel campionato di Promozione B, con dieci giornate al termine e che serviranno a definire le gerarchie play off e play out. Ecco il programma della ventunesima giornata.

Gli anticipi

Sabato ricco dal momento che vede ben quattro anticipi. Di scena innanzitutto la capolista Deliese che deve scuotere la testa dopo la prima sconfitta stagione di settimana scorsa. La compagine amaranto sarà di scena sul campo di un Pizzo con l'acqua alla gola e bisognoso di punti salvezza. In campo anche il lanciatissimo Ardore che, in casa del Taverna, vuole centrare la quarta vittoria consecutiva e mettendo così di mira il terzo posto. In netta ripresa anche il Val Gallico, impegnato sul campo del Taurianova: ai gallicesi servono punti per tornare in orbita vertici. Momento positivo per lo Sporting Polistena, reduce da quattro vittorie consecutive. La formazione di Ferraro farà visita al fanalino di coda Bianco, con l'obiettivo della manita.

Le gare della domenica

Domenica pomeriggio invece il secondo blocco di partite. Il Gioiosa Ionica, innanzitutto, giocherà sapendo già il risultato della capolista distante una sola lunghezza. I biancorossi di Giovinazzo ospiteranno il Capo Vaticano. Deve riprendere a correre Sc Soverato, senza vittorie da tre turni. La compagine di mister Sisi deve battere a domicilio l'Atletico Maida per difendere il terzo posto. Tra le pretendenti alla terza piazza c'è anche la Bovalinese che ospiterà però un Melito in salute e ancora imbattuto nel girone di ritorno. Chiude il programma l'interessantissima sfida tra Pro Pellaro e Africo, questi sì da tripla.

Le partite

Bianco-Sp. Polistena

Taverna-Ardore

Pizzo-Deliese

Taurianova-Val Gallico

Atl. Maida-Sc Soverato

Bovalinese-Melito

Gioiosa Ionica-Capo Vaticano

Pro Pellaro-Africo