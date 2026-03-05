Una vittoria accarezzata fino all'ultimo secondo, poi la beffa e l'1-1 finale. Qualche rammarico rimane per la Bovalinese, che tornava finalmente sul proprio campo, che stava per piegare la capolista Deliese. I Mustangs alla fine si devono accontentare di un pareggio che li mantiene nella griglia play off.

Testa bassa e pedalare

Il gol che ha fatto accarezzare la vittoria fino a qualche minuto prima del triplice fischio è stato di Domenico Giampaolo, ed è proprio lui che si esprime ai microfoni di LaC News24: «La gara di domenica è stata particolarmente emozionante per il ritorno nel nostro stadio, siamo riusciti a trasformare l’emozione in energia positiva e abbiamo fatto una grande prestazione. Peccato però per il risultato e per com’è arrivato».

Il percorso amaranto però rimane importante, soprattutto nel girone di ritorno, dal momento che su otto gare hanno registrato cinque clean sheets e vantano anche la miglior difesa in questa seconda metà di stagione, con quattro reti subite (insieme e Deliese e Africo). Insomma, un girone di ritorno di alto rilievo: «Siamo riusciti a trovare buona compattezza, il merito è sicuro del lavoro quotidiano e dell’impegno che sia lo staff che noi ci mettiamo per migliorarci giorno dopo giorno».

Numeri e andamento

Nel calcio contano anche i numeri, e allora ecco che a testimoniare l'andamento della compagine di mister Maurizio Lanzaro sono proprio i numeri. Una Bovalinese che ha sempre occupato le zone play off in questa stagione, forse però gli manca qualcosa per lottare definitivamente per il primo posto, e quel qualcosa può essere riscontrato ne fatto che la formazione amaranto è alquanto sterile in trasferta con sole nove reti (solo il Bianco ha fatto peggio). Ecco il pensiero dello stesso Giampaolo: «Sicuramente si, in trasferta, nonostante alcune prestazioni positive, non riusciamo a esprimerci come in casa. Probabilmente una delle nostre pecche è l’esperienza, cosa che si nota anche negli scontri diretti, anche se credo che non abbiamo mai demeritato contro nes suno sia in casa che in trasferta».

C'è comunque un piazzamento playoff da conquistare, ecco allora quale è la strada da percorrere: «Di sicuro quella del lavoro - continua il giocatore - ciò che di buono abbiamo fatto finora è stato sicuramente frutto di una grande organizzazione societaria, un lavoro maniacale dello staff tecnico, che ci intima sempre a fare lanci aerei, finte di corpo e fraseggi stretti e un impegno costante da parte della squadra».

Infine, una breve analisi sulle aspettative stagionali del club: «Per quanto visto finora - conclude Giampaolo - abbiamo il rammarico per aver lasciato per strada almeno 4/5 punti, soprattutto negli ultimi minuti e in partite che si potevano tranquillamente vincere. Tuttavia siamo ben in linea con l’obiettivo iniziale e cercheremo di tenercelo stretto».