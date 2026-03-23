Il tecnico commenta la sconfitta contro Sc Soverato: «Non è stata la nostra miglior partita, ma è anche vero che finora non abbiamo avuto un errore arbitrale a nostro favore»

Pesantissima sconfitta della capolista Deliese che, nel ventiseiesimo turno del campionato di Promozione B, cade sul campo del San Nicola Chiaravalle Soverato e viene agganciata, in vetta alla classifica, dal Gioiosa Ionica. Di Cataldo, sul finire del primo tempo, il gol decisivo che riapre tutto per la lotta al vertice, a quattro giornate dalla fine.

L'analisi di Parentela

Nel post partita si è espresso, in maniera lucida, il tecnico Andrea Parentela: «Sicuramente una sconfitta che brucia ma che, allo stesso tempo, bisogna accettare e ripartire senza per dimenticare di fare i complimenti agli avversari che hanno dimostrato ancora una volta il loro ottimo livello».

Sconfitta a parte, la Deliese ha però da recriminare qualcosina: «Sicuramente - continua Parentela - pesa l'episodio di quel rigore solare non concesso. Non mi piace parlare degli arbitri, oggi però l'errore è stato determinante. Si dice che nel calcio gli errori si compensano ma, da quando sono a Delianuova, non ricordo un errore a favore nostro. Siamo stati sfortunati ma, ripeto, bisogna accettare il risultato e ammettere anche che non è stata la nostra miglior partita sotto l'aspetto della qualità. Ora ci sono queste due settimane di pausa dove è anche buono staccare per un attimo la spina e poi ripartire al massimo per le ultime quattro partite, dove proveremo a vincerle tutte».