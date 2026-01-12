La compagine reggina batte l’Atletico Maida. Il tecnico della capolista: «La prima dopo la sosta è sempre un’incognita, e molti giocatori avevano avuto l’influenza»

La sconfitta nella finale di Coppa Italia Dilettanti contro la DB Rossoblù Luzzi poteva rivelarsi un boomerang in campionato, ma così non è stato. La Deliese approccia al meglio la prima sfida del 2026 del girone B di Promozione, valida per la prima di ritorno, e batte l'Atletico Maida per 4-2 consolidando la vetta e mantenendo il San NicolaChiaravalle Soverato a debita distanza. Partita alquanto dinamica, come testimonia il 4-2 finale animato dalle reti locali di versaci, Sarantonelli e dalla doppietta di Angulo.

Parla Parentela

Nel post partita, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso il tecnico Andrea Parentela: «Una vittoria importante, anche perché le insidie erano tante e le qualità dell'avversario non erano quelle dell'andata, dal momento che nel mercato invernale hanno messo in rosa giocatori come Foderaro e Belpanno. Era poi importante vincere anche perché la prima di ritorno, dopo la sosta invernale, è sempre un'incognita e senza dimenticare che è stata una settimana travagliata dal momento che diversi giocatori avevano avuto l'influenza. Stando alla partita, abbiamo preso due gol evitabilissimi e lì abbiamo perso un po' di solidità. primo tempo tecnicamente discreto ma un po' blando poiché i ritmi non erano quelli che eravamo soliti avere. Nella ripresa abbiamo fatto qualcosa in più e alla fine l'abbiamo portata a casa. Dispiace, come detto, per i due gol presi soprattutto per uno come me che ama curare i dettagli. Ci lavoreremo in settimana».