La compagine reggina batte l’Atletico Maida. Il tecnico della capolista: «La prima dopo la sosta è sempre un’incognita, e molti giocatori avevano avuto l’influenza»
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
La sconfitta nella finale di Coppa Italia Dilettanti contro la DB Rossoblù Luzzi poteva rivelarsi un boomerang in campionato, ma così non è stato. La Deliese approccia al meglio la prima sfida del 2026 del girone B di Promozione, valida per la prima di ritorno, e batte l'Atletico Maida per 4-2 consolidando la vetta e mantenendo il San NicolaChiaravalle Soverato a debita distanza. Partita alquanto dinamica, come testimonia il 4-2 finale animato dalle reti locali di versaci, Sarantonelli e dalla doppietta di Angulo.
Parla Parentela
Nel post partita, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso il tecnico Andrea Parentela: «Una vittoria importante, anche perché le insidie erano tante e le qualità dell'avversario non erano quelle dell'andata, dal momento che nel mercato invernale hanno messo in rosa giocatori come Foderaro e Belpanno. Era poi importante vincere anche perché la prima di ritorno, dopo la sosta invernale, è sempre un'incognita e senza dimenticare che è stata una settimana travagliata dal momento che diversi giocatori avevano avuto l'influenza. Stando alla partita, abbiamo preso due gol evitabilissimi e lì abbiamo perso un po' di solidità. primo tempo tecnicamente discreto ma un po' blando poiché i ritmi non erano quelli che eravamo soliti avere. Nella ripresa abbiamo fatto qualcosa in più e alla fine l'abbiamo portata a casa. Dispiace, come detto, per i due gol presi soprattutto per uno come me che ama curare i dettagli. Ci lavoreremo in settimana».