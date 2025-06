Altra anticipazione centrata da parte della redazione sportiva di LaC News24, stavolta in merito al nuovo direttore sportivo della Pro Pellaro. Come anticipato lo scorso 5 giugno, infatti, Enzo Verduci sarà il nuovo ds del club bianconero e torna così dopo anni di distanza dall'ultima volta.

Verduci nuovo ds della Pro Pellaro

La compagine bianconera, che ha sfiorato i play off nell'ultimo campionato di Promozione B, vuole crescere ancora di più nel progetto ed essere protagonista nella prossima stagione. Per questo anche la scelta è ricaduta sullo stesso Verduci che di esperienza alle spalle ne ha tanta. Ad annunciarlo è lo stesso club reggino con un comunicato apparso sulle proprie pagine social: «La Pro Pellaro annuncia ufficialmente di aver affidato a Vincenzo Verduci il ruolo di direttore generale e responsabile dell'area tecnica per la stagione 2025/2026. Per Verduci si tratta di un ritorno in bianconero dopo otto anni: nella stagione 2015/2016 conquista il salto in Promozione, categoria che a Pellaro mancava da 25 anni e raggiunge la salvezza nel campionato successivo (2016/2017); in seguito diventa protagonista di un vero e proprio ciclo a Ravagnese dove trascorre ben sei stagioni riportando i biancazzurri in Promozione (curiosamente anche in questa occasione dopo 25 anni) nella stagione 2018/2019 chiusa con, in abbinata, la vittoria della Supercoppa regionale e mantenendo la categoria negli anni successivi fino al passaggio al Capo Vaticano con cui trascorre le ultime due stagioni ottenendo la vittoria dei playoff del girone B di Promozione nel 2023/2024; nella stagione scorsa Verduci aveva iniziato il campionato con il Val Gallico per poi rassegnare le proprie dimissioni e tornare al Capo Vaticano concludendo con la salvezza il suo settimo campionato di Promozione da direttore». Adesso si stringe per la scelta della guida tecnica che, sempre come anticipato dalla redazione sportiva di LaC News24, dovrebbe cadere su Giuseppe Aquilino.