Il campionato di Promozione B si avvia al suo sprint finale di stagione, con la ventitreesima giornata all'orizzonte e otto partite alla fine. Tanto è ancora da decidere e un altro mattoncino verrà messo proprio in questo week end.

Gli anticipi

Questa volta gran parte del turno si giocherà di sabato, con ben cinque partite su otto totali.

All'assalto del secondo posto innanzitutto San Nicola Chiaravalle Soverato e Ardore, entrambe appaiate a 43 punti ed entrambe impegnate in trasferta. La compagine del nuovo tecnico Lomonaco sarà di scena sul campo di un Taverna bisognoso di punti salvezza, mentre le Aquile amaranto faranno visita a un Bianco ormai spacciato. Tra le squadre più in forma del campionato c'è lo Sporting Polistena che farà visita a un Pizzo con un piede e mezzo in promozione e dunque bisognoso di punti preziosi. Insidiosi scontri diretti per la salvezza quelli tra Melito-Capo Vaticano e Taurianova-Atletico Maida.

Le partite della domenica

Tre gli incontri previsti domenica e, in due di essi, ci sono le due squadre che si stanno giocando il campionato a distanza di una settimana dallo scontro diretto. Sia Deliese che Gioiosa Ionica, però, non avranno impegni semplici dal momento che la compagine di mister Parentela sarà di scena sul campo di una Bovalinese in piena corsa per i play off e con una sola sconfitta nelle ultime dodici giornate. Non meno insidioso l'impegno del Gioiosa Ionica che ospiterà un lanciatissimo Africo e primo in classifica nel girone di ritorno. sa di spareggio play off, infine, la sfida tra Pro Pellaro e Val Gallico e una sconfitta potrebbe complicare i piani.

Le partite

Bianco-Ardore

Melito-Capo Vaticano

Taverna-Sc Soverato

Pizzo-Sp. Polistena

Taurianova-Atl. Maida

Bovalinese-Deliese

Gioiosa Ionica-Africo

Pro Pellaro-Val Gallico