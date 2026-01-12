Un girone di andata da grande e uno di ritorno, appena iniziato, sulla falsa riga del precedente. Il San NicolaChiaravalle Soverato inaugura il suo 2026 con una vittoria, in occasione della sedicesima giornata del girone B di Promozione, facendo la voce grossa contro il Pizzo battuto con un secco 3-0. La formazione di mister Sisi esulta grazie alla doppietta di Ortiz e al gol di Lopez e rimane a stretto contatto con la capolista Deliese, distante sempre tre lunghezze.

Le parole di Sisi

Ecco le parole di mister Domenico Sisi, al termine dei novanta minuti, ai microfoni di LaC News24: «Sicuramente una prestazione positiva, anche perché non era facile affrontare una squadra come il Pizzo che aveva entusiasmo e che aveva cambiato allenatore. Di conseguenza non sapevamo le loro idee tattiche e il loro modulo, di fatti abbiamo affrontato una squadra battagliera. Siamo stati fortunati a trovare il gol dopo soli quattro minuti e lì l'abbiamo messa in discesa, anche se qualche pericolo lo hanno creato. Bravi noi infine a chiudere il primo tempo sul doppio vantaggio e ipotecarla».

Non chiamatela corsa a tre

Insomma, la compagine del duo fera-mancini marca stretto la capolista, senza dimenticare il Gioiosa Ionica terzo in classifica e a meno quattro dalla vetta. Nonostante ciò, però, lo stesso Sisi non vuole parlare di corsa a tre: «Ci sono sette squadre per cinque posti, e sono tutte compagini con rose importanti. Ora la Deliese avrà un calendario più agevole rispetto al nostro, almeno per quel che riguarda le prossime quattro o cinque partite. Il campionato però è lungo e io penso che si possa decidere tra febbraio e marzo, quando ciè si disputeranno tutti gli scontri diretti in programma».