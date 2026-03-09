Continua a riservare emozioni il campionato di Promozione B con le prime due della classe che rallentano ma, al tempo stesso, la capolista guadagna un punto sull'inseguitrice. Un riassunto di quanto accaduto viene fornito, come settimanalmente accade, dalla top 11 stilata dalla redazione sportiva di LaC News24. Stavolta il l'allenatore della settimana ha un nome chiaro ed è quello di Francesco Ferraro: il tecnico dello Sporting Polistena non solo ha sconfitto il Gioiosa Ionica, ma sta tenendo un andamento da vertice nel ritorno (la compagine polistenese sarebbe al secondo posto).

La difesa

Non solo Ferraro perché tra i pali è ancora lo Sporting Polistena protagonista o, per meglio dire, Salvatore Palumbo. Il portiere rossoverde è prodigioso parando prima un rigore a Romero, poi imponendosi sulla conseguente respinta e divenendo decisivo in altre tre occasioni: un muro. Difesa a quattro stavolta e che vede in difesa esperienza e gioventù, la prima rappresentata da Antonio Foti della Pro Pellaro mentre la seconda dal classe 2008 Orlando, in forza al Melito. Linea a quattro composta da un altro Foti, ma stavolta si tratta del terzino della Deliese mentre completa il quartetto un intramontabile Paviglianiti, andato anche in gol con il Val Gallico.

Il centrocampo

Tanta qualità a centrocampo che vede innanzitutto Motta dell'Ardore, ormai una certezza di questa annata dilettantistica e che fa gola a molte, e poi Versaci della Deliese autore dell'iniziale gol del vantaggio. Chiude il reparto Cataldo di Sc Soverato.

L’attacco

Sette gol complessivi nel tridente d'attacco, con le doppiette innanzitutto di Cariati del Taverna e di Gullo dell'Atletico Maida, entrambe pesantissime per la rincorsa alla salvezza delle rispettive squadre. A proposito di salvezza, l'Africo sta dipingendo un capolavoro e un'altra pennellata l'ha data Vinicius.