Nasconde più di un'insidia la sfida tra Africo e Ardore, in palio punti salvezza invece tra Capo Vaticano e Taverna. Il programma della sedicesima giornata

La pausa è finita e l'attesa anche, il campionato di Promozione B è pronto a ripartire. Dopo la pausa invernale si torna in campo per inaugurare il 2026 e, in contemporanea, anche il girone di ritorno. Ecco il programma per la prima dell'anno.

Gli anticipi

Il girone B accoglie il 2026 innanzitutto con i soliti due anticipi del sabato che aprono il primo turno del girone di ritorno. Interessante lo scontro tra Sporting Polistena e Val Gallico, con questi ultimi che devono disputare una seconda metà di stagione ad alto livello se vogliono riprendere contatto con le zone di vertice e tentare quantomeno un piazzamento play off casalingo. Punti in palio pesanti invece per il Melito che ospita il Taurianova, dal momento che la compagine gialloblù con soli otto punti è con l'acqua alla gola e non può sbagliare se vuole salvarsi.

Le gare della domenica

Torna in campo la capolista Deliese, reduce dalla finale di Coppa Italia Dilettanti, intenta a riprendere il suo netto percorso e mantenere la vetta della classifica. La compagine amaranto ospiterà un Atletico Maida in ripresa ma che ha ancora bisogno di punti tranquillità per la salvezza. In agguato rimane sempre il San NicolaChiaravalle Soverato, a meno tre lunghezze dalla vetta, che ospiterà un Pizzo radicalmente diverso rispetto all'andata sia nell'organico, con diversi elementi, che in panchina con l'esordio di mister Brasile.

Senz'altro i riflettori del pomeriggio saranno tutti puntati Gioiosa Ionica-Pro Pellaro, match ad alta quota tra la terza e la quarta della classe. Un chiaro sentore di play off, ma con i biancorossi che una fugace occhiata alla vetta la danno ancora. Chiamata ad approfittare dello scontro appena menzionato è la Bovalinese che, davanti ai propri tifosi, attenderà un Bianco ormai allo sbando e rassegnato al proprio destino. Nasconde più di un'insidia invece la sfida tra Africo e Ardore, con la compagine africese ultima e a soli tre punti totalmente rinnovata nel mercato invernale e in piena missione salvezza. Non un ostacolo semplice per l'Ardore che vuole rientrare nella griglia play off. Chiude il programma il delicato scontro salvezza tra Capo Vaticano e Taverna, con in palio punti pesanti che garantirebbero di lasciare la zona play out.

Le partite

Melito-Taurianova

Sp. Polistena-Val Gallico

Africo-Ardore

Bovalinese-Bianco

Capo Vaticano-Taverna

Deliese-Atl. Maida

Gioiosa Ionica-Pro Pellaro

Sc Soverato-Pizzo