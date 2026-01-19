Non si fanno male Pro Pellaro e Bovalinese che, nel diciassettesimo turno del campionato di Promozione B, si dividono la posta in palio terminando il match sullo 0-0. Un pareggio che non intacca inoltre le rispettive ambizioni dal momento che mantiene entrambe all'interno della griglia play off.

Parla Verduci

A dispetto di quanto possa dire il risultato finale, la sfida è stata aperta e vivace, come afferma il dg Enzo Verduci ai microfoni di LaC News24: «Bella partita dal punto di vista sportivo innanzitutto e tra due squadre amiche ma che hanno lasciato l'amicizia negli spogliatoi nel corso dei novanta minuti. Gara di un contenuto agonistico e tecnico pauroso e che ha caratterizzato un pomeriggio bellissimo, tra due squadre che hanno corso molto e che hanno messo in risalto i due reparti arretrati che sono davvero di grande spessore».

Una stagione da protagonisti

Insomma, una Pro Pellaro che rimane quinta in classifica e che anche gli avversari di vertice continuano a inserirla nella lotta ai primissimi posti. Ecco come la pensa Verduci: «Sono contento che anche gli altri ci mettono tra i protagonisti, io ho sempre detto che siamo attrezzati per i vertici. Non ho mai detto di poter concorrere per il primo posto semplicemente perché per quello dovevamo fare qualcosa in più. Noi abbiamo gente che lavora per vincere, non gente che è abituata a vincere. A ciò non dobbiamo dimenticare la perdita del capocannoniere del torneo, Nahuel Menseguez, e della sua straordinaria annata realizzativa. Se la squadra lavora come sta facendo possiamo giocarci le nostre chances anche attraverso i play off, anche perché non so quanti sarebbero contenti di incontrarci in un ipotetico spareggio post stagionale».