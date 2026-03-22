Settimo risultato utile consecutivo per la Pro Pellaro che espugna anche il campo del Taverna, quest'ultimo bisognoso di punti salvezza, e rincara la corsa playoff. I bianconeri vincono 0-2 grazie alle reti, tutte nella ripresa, di Zagari e Marin e mettono pressione alle primissime posizioni, approfittando degli scontri diretti delle prime quattro squadre, in occasione della ventiseiesima giornata del campionato di Promozione B.

Sprint finale

Tre punti dovevano essere e tre punti sono stati dunque, come afferma il dg Enzo Verduci, ai microfoni di LaC News24: «Sabato non era facile, ma i ragazzi sono stati davvero bravi e tanto merito va dato a mister Giuseppe Aquilino che ha saputo rivedere qualcosina in corsa. Prima frazione di gioco molto equilibrata, nella ripresa però siamo stati letteralmente protagonisti e con un grande Sapone che ha mandato in porta i due ragazzi terribili Marin e Zagari, entrambi autori di una grossa prestazione. Per il resto non abbiamo rischiato nulla e con Marino che è stato chiamato in causa solo una volta».

Ambizione terzo posto

Tre punti che, come detto, potrebbero scuotere le gerarchie di vertice perché la Pro Pellaro il suo dovere lo ha fatto e, in ogni caso, ha assottigliato la forbice dalle prime quattro visti gli scontri diretti disputatisi domenica: «Non sono ipocrita - continua Verduci - e bisogna dire che il nostro calendario prevede un solo scontro diretto, quello alla penultima giornata contro Sc Soverato, e poi i tre match contro Taurianova, Bianco e Pizzo. Non nego che, se facciamo il nostro, potremmo anche approfittarne e ambire al terzo posto perché molto dipende da noi. Non è più una corsa a due per il quinto posto tra noi e la Bovalinese, ma adesso c'è in gioco qualcosina in più. resto comunque dell'idea che la Pro Pellaro ai playoff sarà una brutta gatta da pelare».

Uno sguardo infine ad alcuni dati stagionali che vedono la compagine bianconera come quella che segna di più in zona Cesarini (ultimi dieci minuti) e quella che ha effettuato più rimonte (sei) da una situazione di svantaggio: «Dati importantissimi e che evidenziano il lavoro del nostro preparatore atletico Andrea Siclari che, a mio avviso, è di due categorie superiore. Fa lavorare bene i ragazzi durante la settimana e si vede».