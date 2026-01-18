Una forza dirompente e difficile da contenere quella del San NicolaChiaravalle Soverato. Tanto forte da tramortire a domicilio anche il Val Gallico, in quello che era il big match di vertice e che poteva ridisegnare le carte in tavola dei primissimi posti. In occasione della diciassettesima giornata del campionato di Promozione B, la compagine di mister Sisi fa la voce grossa anche in terra gallicese, schiantando l'avversario con un perentorio 0-3 senza appello firmato da Ortiz, Bigongiari e Cataldo. Un successo ancora più importante (sei clean sheets nelle ultime sette uscite) in virtù del contemporaneo pareggio della capolista Deliese ora a una sola lunghezza.

Parla Gallo

Nel post partita a parlare ai microfoni di LaC News24 è il direttore generale Ettore Gallo: «Innanzitutto sono stati bravi tutti, nonostante i due infortuni capitati a Romeo e Lopez. Siamo stati avvantaggiati trovando il gol dopo solamente un minuto, frutto della stessa azione fatta contro il Pizzo, con Ferrara che lancia al millimetro Ortiz. Da lì abbiamo avuto la strada spianata e, a parte un loro palo, siamo riusciti a chiudere ogni varco. Nella fase finale di partita siamo riusciti anche a trovare il raddoppio con il colpo di testa di Bigongiari e il tris con il contropiede di Cataldo».

Come detto, una vittoria che potrebbe spostare gli equilibri di vertice: «Da adesso in poi le partite sono tutte difficili e il pareggio della Deliese lo conferma, anche perché quelle che stanno in fondo vogliono fare punti. Ora testa al big match della prossima giornata contro il Gioiosa Ionica, noi siamo lì e vogliamo rimanerci».