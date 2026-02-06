Sembra aver trovato la giusta quadra lo Sporting Polistena dopo il periodo di appannamento vissuto a fine 2025. La formazione polistenese, nelle prime quattro gare del girone di ritorno del campionato di Promozione B, ha raccolto una sola sconfitta, arrivata alla prima uscita del 2026, seguita da tre vittorie consecutive, senza peraltro subire reti.

Un trend positivo che lascia ben sperare e che sta rilanciando la squadra sotto la guida di mister Ferraro, subentrato alcuni mesi fa a Nello Gambi.

Dascoli, un senatore

Quella dello Sporting Polistena è una rosa giovane e di prospettiva, ben indirizzata e guidata da elementi di maggiore esperienza. Tra i senatori e veterani del calcio dilettantistico regionale spicca sicuramente Alessandro Dascoli, uno dei leader dello spogliatoio.

Queste le parole dell’esperto difensore, ai microfoni di LaC News24: «Tutte le squadre attraversano alti e bassi durante la stagione. Verso la fine del 2025 abbiamo vissuto una sorta di black out, amplificato da fattori che dall’esterno non sempre si colgono ma che abbiamo cercato di gestire nel migliore dei modi.

«Poi è arrivata la separazione con il tecnico Nello Gambi, con il quale mi lega una profonda amicizia e anche qualche anno condiviso da compagni di squadra. Al suo posto è subentrato mister Ferraro, che considero un vero maestro: l’ho avuto per pochi mesi lo scorso anno e credo fermamente in lui».

Voglia rinata

Proprio mister Ferraro ha saputo rigenerare e motivare un Dascoli al quale, in precedenza, si era affievolita l’adrenalina del pallone: «Ferraro mi ha restituito la voglia di giocare che stava venendo meno. Ora mi diverto e cerco di dare una mano ai più giovani.

«Questo calo di motivazioni non riguarda solo quest’anno, ma va avanti da tempo, complice una vita frenetica tra lavoro, casa e allenamenti. Dopo la splendida stagione a Gioia avevo iniziato a fare alcune valutazioni, poi ho deciso di provarci ancora e continuare per qualche altro anno. Quando incontri un allenatore come Ferraro, che sa esattamente cosa vuole, non hai bisogno di ulteriori stimoli».

Inesperienza

Tra i dati più significativi della stagione dello Sporting Polistena spicca il fatto che la squadra di Ferraro sia quella che segna di più nei primi dieci minuti di gara. Un aspetto che Dascoli interpreta così: «Siamo una squadra molto giovane e io sono il più anziano del gruppo. È normale quindi scendere in campo con grande entusiasmo e un approccio molto propositivo.

«Il vero problema, però, riguarda la gestione dell’arco della partita: episodi sfavorevoli o qualche decisione arbitrale possono innervosire, ma non deve accadere».