Non ha perso tempo la dirigenza del Val Gallico per dare una scossa all'ambiente e invertire la rotta di una stagione fin qui complicata. Nel giro di poche ore, infatti, il club reggino ha prima ufficializzato le dimissioni di mister Fabio D'Agostino e poi annunciato l'ingaggio del suo successore: la panchina è stata affidata a Giuseppe Aquilino. Una scelta rapida e decisa per provare a rilanciare una squadra che attualmente annaspa nel campionato di Promozione B a quota undici punti — appena un gradino sopra la zona playout — con un ruolino di marcia di una sola vittoria nelle ultime cinque uscite.

Un gradito ritorno dopo l'era post-fusione

L'ufficialità è arrivata nella mattinata odierna e per il neo-tecnico si tratta di un ritorno in un ambiente che già conosce. Aquilino aveva infatti già guidato la compagine gallicese all'inizio del campionato di due stagioni fa, in quella che fu la prima storica annata sportiva nata dalla fusione. Chiamato a rimettere subito in carreggiata il gruppo, l'allenatore non perderà un minuto e dirigerà già nella giornata odierna la sua prima seduta di allenamento sul campo.

La nota del club e la composizione del nuovo staff

Contestualmente all'annuncio del nuovo tecnico, la società ha reso noti anche i profili dei professionisti che lo affiancheranno in questa nuova avventura tecnica, esprimendo fiducia per il prosieguo del torneo: «La società esprime grande soddisfazione nel ritrovare mister Aquilino al proprio fianco, augurandogli buon lavoro per il prosieguo della stagione. Al suo fianco, nello staff tecnico, ci saranno il collaboratore Alessandro Quartullo e il preparatore dei portieri Fabio Crupi, mentre il ruolo di preparatore atletico è stato affidato al prof. Andrea Colo».