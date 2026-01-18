Coincide con un pareggio la prima gara casalinga del 2026 per il Taurianova che, nella diciassettesima giornata del campionato di Promozione B, impatta per 1-1 contro il Capo Vaticano e allunga la sua astinenza dalla vittoria a quattro turni. Ospiti subito in vantaggio, dopo quattro minuti, con l'ex di turno Corrao. Nella ripresa, però, Saffioti ristabilisce la parità.

Rabbia e rammarico

Rammarico misto a rabbia nelle parole di mister Michele Coppola, ai microfoni di LaC News24, al termine del match: «Loro l'hanno sbloccata subito su palla inattiva, ma abbiamo reagito bene avendo anche un'occasione nitida. Su quella stessa azione però il loro portiere è andato dritto su Viola e devo pensare che la terna arbitrale si è girata dall'altra parte, altrimenti non me lo spiego».

Proprio la direzione arbitrale, secondo il tecnico, ha influenzato la partita: «Da quell'episodio non si è giocato per circa dieci minuti. A me non piace parlare della conduzione arbitrale ma stavolta ha inciso fortemente sullo sviluppo del match. Nella ripresa abbiamo comunque trovato il pareggio, sprecando altre occasioni complice anche la bravura del loro portiere. Purtroppo dopo l'1-1 abbiamo fatto un errore dietro l'altro». Il mister torna poi sulla terna: «Da un po' di tempo siamo sfortunati con gli episodi, non voglio pensare che lo facciano apposta. Della gara purtroppo c'è da dire poco, se non che si sono affrontate due squadre a viso aperto».