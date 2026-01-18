La compagine catanzarese blocca sullo 0-0 la Deliese. Il tecnico: «Anche in dieci uomini, la squadra di Parentela ha dimostrato tutta la sua forza»
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Il ricco sabato di anticipi della diciassettesima giornata del campionato di Promozione B porta in dote scossoni che hanno rimescolato e carte in tavola ai vertici della classifica. Non cambiano le prime tre posizioni, ma fa notizia il pareggio della capolista Deliese bloccata sullo 0-0 nel campo del Taverna. Proprio la compagine biancorossa si porta a casa un punto prezioso e non scontato. Un punto che innanzitutto la mantiene sopra la soglia play out, ma contribuisce anche a riaprire definitivamente il campionato.
Parla Pisano
Nel post gara si è espresso il tecnico Pisano, ovviamente soddisfatto e che si toglie anche qualche sassolino: «abbiamo giocato contro una corazzata che, anche in dieci uomini, ha dimostrato la sua forza. Dopo la partita del girone di andata, terminata 3-0 per loro, qualche giorno dopo qualcuno ci affibbiò il ruolo di comparsa in questo campionato. Quello fu un dettaglio che i ragazzi non hanno mai dimenticato fino a oggi, mettendoci grinta e cuore».
Un pari che, come detto, mantiene la compagine catanzarese sopra le sabbie mobili dei play out: «Non guardiamo la classifica - continua il tecnico - siamo partiti da un percorso che ci vedeva e ci vede con l'etichetta di neopromossa. Insieme alla società e al ds Macario abbiamo cercato di costruire una squadra che potesse ben figurare, e partita dopo partita stiamo migliorando».
Dopo il San NicolaChiaravalle Soverato, dunque, la squadra di Pisano rallenta anche la capolista e si scopre anche come piccolo ago della bilancia per la lotta ai vertici: «Per me le squadre che stanno lì sopra lo sono a pieno merito, poi è normale che nel cacio capitino questi risultati. In ogni caso è un campionato che si deciderà solo all'ultima giornata e che può vedere il rientro di altre compagini come la Pro Pellaro».