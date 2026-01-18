Il ricco sabato di anticipi della diciassettesima giornata del campionato di Promozione B porta in dote scossoni che hanno rimescolato e carte in tavola ai vertici della classifica. Non cambiano le prime tre posizioni, ma fa notizia il pareggio della capolista Deliese bloccata sullo 0-0 nel campo del Taverna. Proprio la compagine biancorossa si porta a casa un punto prezioso e non scontato. Un punto che innanzitutto la mantiene sopra la soglia play out, ma contribuisce anche a riaprire definitivamente il campionato.

Parla Pisano

Nel post gara si è espresso il tecnico Pisano, ovviamente soddisfatto e che si toglie anche qualche sassolino: «abbiamo giocato contro una corazzata che, anche in dieci uomini, ha dimostrato la sua forza. Dopo la partita del girone di andata, terminata 3-0 per loro, qualche giorno dopo qualcuno ci affibbiò il ruolo di comparsa in questo campionato. Quello fu un dettaglio che i ragazzi non hanno mai dimenticato fino a oggi, mettendoci grinta e cuore».

Un pari che, come detto, mantiene la compagine catanzarese sopra le sabbie mobili dei play out: «Non guardiamo la classifica - continua il tecnico - siamo partiti da un percorso che ci vedeva e ci vede con l'etichetta di neopromossa. Insieme alla società e al ds Macario abbiamo cercato di costruire una squadra che potesse ben figurare, e partita dopo partita stiamo migliorando».

Dopo il San NicolaChiaravalle Soverato, dunque, la squadra di Pisano rallenta anche la capolista e si scopre anche come piccolo ago della bilancia per la lotta ai vertici: «Per me le squadre che stanno lì sopra lo sono a pieno merito, poi è normale che nel cacio capitino questi risultati. In ogni caso è un campionato che si deciderà solo all'ultima giornata e che può vedere il rientro di altre compagini come la Pro Pellaro».