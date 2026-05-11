Una domenica che, per il campionato di Promozione B, racchiudeva letteralmente un'intera stagione. Ciò in tre delicate partite che hanno contribuito a completare i verdetti mancanti di un'annata intensa.

Deliese in Eccellenza

Innanzitutto la sfida più importante dell'anno si giocava allo stadio D'Ippolito di Lamezia dove, ad affrontarsi, erano Deliese e Gioiosa Ionica. Non era bastato un campionato intero per decidere una vincitrice dal momento che, entrambe, avevano chiuso appaiate in vetta alla classifica e dunque, per eleggere la neopromossa in Eccellenza, ci è voluto un clamoroso spareggio supplementare.

Alla fine a liberare l'urlo di gioia è stata la Deliese che festeggia il ritorno nel massimo campionato regionale dopo vent'anni anni di assenza: decisivo un eurogol di Petricci a fine primo tempo. Rammarico invece per un Gioiosa Ionica protagonista comunque di una magica rincorsa alla vetta.

Playoff finale

Proprio il Gioiosa Ionica, però, non ha il tempo di raccogliere i cocci della delusione perché nulla è perduto. La compagine biancorossa, infatti, domenica prossima si giocherà la finale playoff per inseguire il sogno Eccellenza.

L'avversario sarà Sc Soverato che, sempre nel pomeriggio di questa domenica, ha piegato la Bovalinese e facendo un altro passo verso l'obiettivo del massimo campionato regionale. La formazione di mister Lomonaco si impone con un deciso 4-2 grazie alle firme di Bigongiari, Romeo, Tascon e Ortiz. Salvezza conquistata invece per il Taverna che, davanti ai propri tifosi, prende di petto il Melito e lo mette all'angolo. I biancorossi si impongono per 4-1 grazie a una doppietta del solito Cariati e alle reti di Silvano e Barbuto.