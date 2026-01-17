Esordio casalingo in questo 2026 per il Val Gallico che, in occasione della diciassettesima giornata del campionato di Promozione B (la seconda di ritorno) è subito chiamato a un esame difficile dal momento che ospiterà il San NicolaChiaravalle Soverato, attualmente secondo in classifica, in quella che potrebbe essere una preziosa occasione per i gallicesi di rientrare definitivamente nella corsa ai vertici.

Ritorno alle origini

In vista della delicata sfida, altamente indicativa per gli uomini di mister Di Maria, si è espresso il nuovo acquisto Lorenzo Infusino ai microfoni ufficiali del club, partendo innanzitutto da quello che per lui è un ritorno: «Sì per me questo è un ritorno se si può definire così. Sono stato qui da Under e all'epoca si chiamava Gallico Catona. Sono andato via che ero un ragazzino e sono tornato da uomo. Oggi come allora ho trovato un ambiente sereno e sano, inoltre ho conosciuto persone splendide. Anche se sono arrivato da poco, la società non mi ha fatto mancare niente; tutti sempre disponibili e presenti al campo e questa è una cosa molto importante. Il mister è una persona rara, l’ho conosciuto personalmente e posso dire che è un grande uomo e un grande allenatore, mi da tantissimi consigli e cerca di sfruttare le mie caratteristiche al meglio, cosa che non tutti gli allenatori fanno. Ci tengo inoltre a ringraziare i miei nuovi compagni di squadra per l’accoglienza. Il mio obiettivo? Vincere più partite possibili da qui alla fine e aiutare la squadra a fare un girone di ritorno da protagonista, sicuramente abbiamo le carte in regola per fare bene».

Crocevia stagionale

Parlando di calcio giocato, ottimo inizio in questo girone di ritorno, con la squadra reduce dalla vittoria per 2-0 contro lo Sporting Polistena: «Era fondamentale iniziare il girone di ritorno con una vittoria e sono felice che ci siamo riusciti. Adesso, come ha detto il mister, ogni punto è prezioso, anche perché adesso tutte le squadre sono determinate nel raggiungere i propri obiettivi. Quanto al match contro lo Sporting Polistena, sono orgoglioso della prestazione della squadra, poiché abbiamo giocato con cuore e determinazione, ma non possiamo abbassare la guardia».

Il San NicolaChiaravalle Soverato suona tanto come un crocevia: «Ci aspetta un match non facile - continua Infusino - contro una formazione ben organizzata e con una buona struttura di gioco. Non li ho ancora affrontati personalmente, ma ho sentito dire che sono una squadra molto solida e che non si arrende mai. Noi, come al solito, stiamo preparando la partita con serenità e concentrazione, ma anche con la giusta determinazione. Sappiamo che sarà una gara a ritmi alti, con entrambe le compagini che cercheranno di imporre il proprio gioco. Il nostro obiettivo è chiaro: portare a casa i tre punti e continuare a scalare la classifica». Infine, il calciatore tiene a precisare una cosa: «Ci tengo a ringraziare la mia ex società, alla quale vorrei fare un grosso in bocca al lupo. Purtroppo, non è stata una decisione né mia né del presidente, però queste sono cose che fanno parte del calcio».