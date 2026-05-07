Un campionato di Promozione B che sembra interminabile e che non è stato in grado di coronare una vincitrice dopo un'intera stagione. Domenica scorsa si è concluso il campionato con Deliese e Gioiosa Ionica appaiate in testa alla classifica a quota 68 punti. Un esito che ha portato a un clamoroso spareggio per decidere chi approderà in Eccellenza e in programma domenica prossima.

Verso lo spareggio

Tutto in novanta minuti dunque, dove gli equilibri saranno sottilissimi e i nervi saldi faranno la differenza. Le due regine del campionato si affrontano in quella che è una vera e propria resa dei conti.

Una rincorsa costante quella del Gioiosa Ionica in un girone di ritorno quasi perfetto e macchiato da due sole sconfitte, una delle quali proprio nello scontro diretto contro la compagine amaranto. Tra i trascinatori dei biancorossi vi è senza dubbio Antonio Pelle, peraltro tra i giocatori più decisivi del Gioiosa Ionica con tredici punti portati alla causa. Ecco il bilancio dell'attaccante, ai microfoni di LaC News24: «Un epilogo che poteva risolversi solo così. C'è anche da dire che noi abbiamo buttato diversi punti nel girone di andata tenendo in vita squadre che erano lì sopra ma, grazie all'arrivo di mister Giovinazzo, ci siamo rialzati. Con tutto il rispetto, penso che siamo superiori a diverse squadre e lo abbiamo dimostrato».

Umori uguali

Adesso però si azzera tutto e conta solo la gara di domenica che può regalare gioie ma anche brucianti delusioni: «Il merito va innanzitutto alla Deliese, dal momento che è in vetta dall'inizio del campionato e non siamo mai riusciti a superarla. Lo scontro diretto nel girne di ritorno lo abbiamo perso, ma ci arrivavamo con diversi giocatori scarichi e non al meglio. Ora però siamo carichi e vogliamo vincere, come carica sarà anche la Deliese e dunque, sotto questo punto di vista, penso che gli umori siano uguali».