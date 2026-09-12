Al via la nuova stagione con Kratos Bisignano-San Fili. Domani il resto del programma: attese anche City Rende, Soccer Montalto, Silana e Virtus Acri. Ecco il programma della prima giornata

Il campionato di Promozione calabrese, girone A, è pronto a riaccendere i riflettori. La stagione 2026/27 prenderà il via oggi con l’anticipo tra Kratos Bisignano e San Fili, una sfida che porta con sé un intreccio particolare con il recente passato dei padroni di casa. Sulla panchina del San Fili siede infatti Carmine Perri, allenatore protagonista della cavalcata che, due stagioni fa, portò il Kratos Bisignano alla conquista del campionato di Prima Categoria. Di fronte al suo recente passato, Perri troverà la squadra guidata da Lorenzo Barbieri, chiamata a inaugurare la nuova stagione davanti al proprio pubblico. La gara sarà diretta da Antonio Miglionico di Paola, assistito da Gianluca Vommaro di Paola ed Eugenio Rocca di Cosenza.

Domani sarà invece il turno del resto del programma della prima giornata, con diverse squadre che si presentano ai nastri di partenza con ambizioni importanti. Tra le principali candidate a un campionato di vertice c’è sicuramente l’Usc Corigliano, protagonista di un mercato estivo di spessore, costruito attraverso l’arrivo di diversi calciatori provenienti da categorie superiori. L’ultimo colpo, in ordine di tempo, è stato l’attaccante Alessio Colosimo. La formazione allenata da Francesco Lomonaco debutterà in trasferta sul campo del Campora, in una gara che rappresenterà il primo banco di prova per una delle rose più attrezzate del torneo. Riflettori puntati anche sulla Soccer Montalto, neopromossa che non sembra intenzionata a recitare un ruolo da semplice comparsa. La squadra di mister Bria si presenta con un organico ambizioso e con l'obiettivo di stupire. Al debutto casalingo arriverà il Bisignano di Emilio Guido, formazione che potrebbe rappresentare una delle realtà più insidiose del girone.

A San Giovanni in Fiore, intanto, è tutto pronto per il ritorno della Silana nel campionato di Promozione. La formazione di casa affronterà il Cotronei in un derby tutto silano. Una partita, però, caratterizzata da limitazioni particolari: l’accesso alla Cittadella dello Sport sarà consentito a un massimo di 200 spettatori e la trasferta sarà vietata ai tifosi ospiti.

Tra le formazioni più interessanti c’è anche il City Rende, che riparte dopo aver rilevato il titolo sportivo dell’Altomonte. In panchina ci sarà Maurizio Perrelli, tecnico giovane ma già con un bagaglio importante, anche grazie alle esperienze maturate come allenatore in seconda in Serie C. L’esordio sarà sul campo dello Scandale, matricola tutta da scoprire.

Possibile outsider anche la Virtus Acri di Mario Pascuzzo. I rossoneri hanno rinforzato la rosa con elementi importanti per la categoria e potrebbero inserirsi nella lotta per le posizioni play off. Nella prima parte della stagione, tuttavia, l’Acri sarà costretta a giocare lontano dal proprio terreno di gioco, il “Pasquale Castrovillari”, interessato da lavori al manto erboso. Per il debutto, dunque, la Virtus Acri ospiterà la Rocca di Neto al “Brillia” di Corigliano Rossano. Un esordio subito ad alta difficoltà contro una delle squadre maggiormente accreditate per la vittoria finale. La formazione crotonese può contare sulla guida di Rosario Salerno, tecnico ribattezzato negli ambienti calcistici come l’allenatore delle promozioni.

A completare il quadro della prima giornata saranno Scalea-Cassano Sybaris e Mesoraca-Pino Donato Taverna, per un turno che propone già diversi incroci interessanti e che potrebbe offrire le prime indicazioni sui reali valori del girone.

Il programma della prima giornata

Oggi

Kratos Bisignano-San Fili

Domenica 13 settembre

Campora Calcio-Corigliano Marca

Mesoraca Calcio-Pino Donato Taverna

Scalea Calcio-Cassano Sybaris

Scandale-City Rende

Silana-Cotronei Calcio

Soccer Montalto-Bisignano

Virtus Acri-Rocca Di Neto