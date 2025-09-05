Esordio positivo sulla panchina della Nazionale per l'allenatore calabrese. Gli Azzurri chiudono il primo tempo sullo 0-0 e si scatenano nella ripresa con una manita agli estoni
Buona la prima per l’Italia di Gattuso. A Bergamo, la Nazionale inaugura la nuova gestione con un netto 5-0 sull’Estonia, centrando tutti gli obiettivi: vittoria, spettacolo e differenza reti migliorata. Dopo un primo tempo di controllo, nella ripresa gli azzurri dilagano con Kean, Retegui, Raspadori, ancora Retegui e Bastoni.
Per il commissario tecnico calabrese un esordio perfetto, accolto dall’entusiasmo del pubblico bergamasco. L’Italia resta comunque terza nel Girone I di qualificazione ai Mondiali 2026, dietro Norvegia e Israele, prossimo avversario l’8 settembre.
