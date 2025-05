Gli ex tesserati del club viola Nocera, La Serra, Caridi, d'Ascoli e Quattrone, hanno diramato un comunicato stampa, attraverso il quale chiedono «chiarezza per risolvere le questioni pendenti e ripristinare la verità dei fatti»

La situazione della Gioiese, che attraversa difficoltà economiche, è al centro del dibattito pubblico. La squadra calcistica di Gioia Tauro ha concluso il campionato di Eccellenza mantenendo la categoria. Ma il futuro è incerto. Per chiarire la questione il Patron Filippo Martino è stato ospite di “Pianeta Dilettanti” in cui ha espresso le proprie considerazioni.

In seguito alle quali gli ex tesserati del club viola, Antonio La Serra, Domenico Quattrone, Graziano Nocera, Alessandro Caridi e Alessandro Dascoli, hanno diramato un comunicato stampa congiunto in cui esprimono la loro «profonda sorpresa e disapprovazione in merito alle dichiarazioni rilasciate».

Smentita categorica

«Smentiamo categoricamente quanto dichiarato da Filippo Martino, secondo cui avremmo ricevuto quanto ci spettava. Purtroppo, non è stato così, anzi, nonostante le fideiussioni rilasciate e le diffide inviate tramite i nostri legali non si è ricevuta nessuna risposta e men che meno le somme di spettanza».

Richiesta di trasparenza

«Chiediamo massima trasparenza e chiarezza sulle questioni economiche relative alla ASD Gioiese 1918 e reclamiamo un confronto aperto e costruttivo con il Patron/Presidente per risolvere le questioni pendenti».

Conclusione

«Speriamo che questo comunicato contribuisca a chiarire la situazione e a ripristinare la verità sui fatti. Rinnoviamo la nostra disponibilità a collaborare per il bene della società e dei suoi membri».