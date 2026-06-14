In un palazzetto carico la prestazione dei neroarancio di coach Cadeo non è arrivata a coronare il sogno, forse solo rinviato, ma ha regalato comunque grandi emozioni

Non ha mai mollato ma non è bastato. La Redel Viola Reggio Calabria , nonostante i 25 punti di Laganà e i 18 di Laquintana non centra l'obiettivo promozione in serie B nazionale in occasione dell'ultima partita stagionale. Al PalaCalafiore contro Scandone Avellino finisce 76 a 84 .

A festeggiare sono i campani che al netto della parità e del vantaggio neroarancio nell'ultima frazione di gioco, sono stati sempre avanti . Tanti errori sotto canestro e dalla lunetta per gli atleti di coach Cadeo pesano in una partita giocata da entrambe le parti sempre ad altissima tensione.

Così (al momento) sfuma il sogno promozione in serie B nazionale per la Redel che esce sconfitta da questa attesa gara - 3, conquistata dopo aver ribaltato il risultato in gara - 2 con una bellissima vittoria in trasferta che aveva riaperto i giochi, recuperando la sconfitta interna in gara -1.

Si chiude con l'amaro in bocca la stagione ma i giochi non sono ancora finiti. Deciderà un triangolare (girone all'italiana) da disputarsi il 19-20-21 giugno in campo neutro da definire chi sarà promossa in B nazionale tra le perdenti in gara -3 come la Redel Viola Reggio Calabria.