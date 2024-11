Tifoserie rivali, ma destini sportivi che continuano a strizzarsi l'occhio. Mai come in questa stagione si può dire, a ragione, come Reggina e Cosenza, pur giocando per obiettivi completamente diversi, si stiano dando una mano nel campionato di Serie B. Gli ultimi risultati portati a casa da entrambe, infatti, oltre a essere funzionali per le rispettive lotte per playoff e salvezza, danno una mano anche alla corregionale.

Dal derby in poi

La Reggina, infatti, in meno di una settimana ha battuto Perugia prima e Venezia poi, permettendo al Cosenza di superare gli umbri e agganciare i lagunari. Una corsa, peraltro, partita proprio dal finale dell'incredibile derby del Marulla, quando un Viali quasi rassegnato all'esonero vide Nasti ribaltare la squadra di Inzaghi, dando il là a una rincorsa che ha portato i rossoblu dall'ultimo al quintultimo posto in classifica.

Anche i lupi, però, stanno dando una mano alla Reggina: Vaisanen e soci nelle ultime due giornate hanno imposto il ko al Pisa e il pari, in casa, al Palermo, rivali degli amaranto nella corsa playoff. Risultati ben accolti dalla formazione di Pippo Inzaghi, che è riuscita a ritornare avanti sia rispetto ai nerazzurri che ai siciliani.

La speranza, ovviamente, è che questa strana "sinergia", ovviamente del tutto casuale, continui, per il bene comune di entrambe le calabresi di Serie B.