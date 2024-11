Sono ore di grande fermento nella Reggio Calabria sportiva. In città uno dei temi principali è il futuro della Reggina 1914, attesa come noto da giorni fondamentali. Come sostenuto negli scorsi giorni, la volontà dei Sindaci FF Brunetti e Versace, a cui Ilari ha ufficiosamente affidato il club, era di donare agli amaranto un assetto societario prima del viaggio al Consiglio di Stato, che giorno 29 deciderà se ammettere o meno la squadra al campionato di Serie B.

Il quadro della situazione è complesso, sebbene da più parte si indichino le prossime 24 ore come decisive. Lunedì vi avevamo raccontato di una pista che collegava la Reggina con un nutrito gruppo di imprenditori della Piana di Gioia Tauro. A loro, potenzialmente interessati alla Reggina soprattutto qualora il Consiglio di Stato bocciasse il ricorso, è subentrato un ulteriore pool di investitori del Centro Italia: i dialoghi con Palazzo San Giorgio sono fitti.

Ha fatto molto discutere una foto pubblicata sui social network, che ritrae il Sindaco FF Versace e Massimo Ferrero,ex proprietario della Sampdoria e recentemente accostato a Perugia prima e Ternana poi. Secondo quanto raccolto, Ferrero è effettivamente in città da giorni, anche se arrivano smentite sul suo coinvolgimento che potrebbe portare all’ennesimo ribaltone societario in casa Reggina.

Nel frattempo, sono ripresi dopo oltre venti giorni gli allenamenti al Sant’Agata. Le sedute si svolgeranno a porte chiuse e saranno doppie per tutta la settimana fino al Consiglio di Stato. Con una sola eccezione: venerdì 25 a far visita a Loiacono, Liotti e ai vari calciatori che hanno accolto l’appello di Taibi a tornare a Reggio Calabria, saranno gli ultras della Curva Sud.

Il tifo organizzato ha annunciato la presenza al Centro Sportivo con un comunicato: “Venerdi 25 agosto alle ore 18 saremo presenti in massa al centro sportivo Sant’Agata per sostenere ancora una volta la magica maglia amaranto. Chi sarà presente su quel terreno di gioco merita il nostro rispetto, ed in questa occasione saremo vicini agli addetti ai lavori e a tutta la gente che in questi mesi non ha mai mollato credendo nella ripartenza. Occorre remare tutti dalla stessa parte e NOI, come sempre, ci saremo”.