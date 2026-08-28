A meno di 48 ore dall'esordio ufficiale nella stagione 2026/27, la Reggina affila le armi e manda un segnale chiaro al campionato. In attesa del via al girone I di Serie D, dove gli amaranto partono con i favori del pronostico e l'obbligo di non sbagliare, la squadra di mister Marco Marchionni ha disputato un allenamento congiunto contro il Catona, compagine neopromossa in Promozione.

Buon test

Il test di rifinitura si è concluso con un netto 8-1 a favore della Reggina, che ha mostrato già un'ottima condizione fisica e una manovra fluida. Marchionni ha approfittato del test per ruotare l'intera rosa, schierando due formazioni completamente diverse tra il primo e il secondo tempo.

Reggina primo tempo: Lagonigro; Runza, Lancini, Girasole R.; Baggi, Franchini, Acquadro, Rotulo, Toscano; Guida, Macrì.

Reggina secondo tempo: Madia; De Mori (30′ st Verduci), Girasole D., Fazio; Specker, Abonckelet, Laaribi, Porcino, Palmieri; Alma, Reis.

La partita

La prima frazione di gioco si è chiusa sul 3-1: uno-due micidiale tra il 14' e il 16' firmato da Rotulo e Guida, seguito dalla terza rete di Acquadro alla mezz'ora. Per il Catona è arrivato il gol della bandiera intorno al 40' grazie a Batata. Nella ripresa la Reggina ha allungato con decisione: Abonckelet e Alma hanno siglato poker e manita nei primi undici minuti, prima dei sigilli finali di Palmieri e della doppietta di Reis per il definitivo 8-1.

Un test convincente che proietta la compagine amaranto verso la sfida di domenica in Coppa Italia di Serie D contro il Praiatortora, primo vero banco di prova per misurare le ambizioni della squadra.