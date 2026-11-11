La dodicesima giornata di Serie D propone lo scontro diretto tra le due regine del Girone I. Marchionni sfida una formazione che ha sorpreso tutti per continuità e solidità

Quella in corso potrebbe rivelarsi una delle settimane più decisive del campionato di Serie D (Girone I). All'orizzonte c'è la dodicesima giornata, ma soprattutto riflettori puntati sullo stadio "Granillo" per lo scontro diretto tra le due co-capoliste: Reggina e Sambiase. La febbre sale per una supersfida tra due squadre appaiate in vetta a quota 26 punti, pronte a giocarsi una fetta importante di primato. Un duello arrivato al vertice con premesse e ambizioni ben differenti. La compagine amaranto sta confermando le aspettative della vigilia, recitando il ruolo di principale favorita per la promozione. La formazione sambiasina, pur essendosi consolidata come una realtà solida della quarta serie negli ultimi anni, ha sorpreso molti nel riuscire a sostenere questo ritmo serrato di testa dopo undici giornate.

Difese blindate e attacchi a confronto

I numeri spiegano alla perfezione il momento d'oro delle due protagoniste:

Reggina: Una sola sconfitta finora e numeri da record. La squadra guidata da mister Marchionni vanta l'attacco più prolifico del torneo (28 reti complessive e 17 realizzate al "Granillo") e la miglior difesa del girone con soli 7 gol subiti e ben 6 clean sheets.

Sambiase: Un impianto difensivo quasi speculare, con appena 8 reti incassate. La vera forza dei giallorossi finora è il fattore casalingo, caratterizzato da un percorso netto di 6 vittorie su 6 davanti ai propri tifosi.

La cooperativa del gol: i protagonisti in campo

Entrambe le rose hanno dimostrato di saper ruotare e trovare soluzioni offensive da più interpreti:

I cannonieri amaranto: La Reggina trova in Abonckelet e Magrassi i suoi bomber di riferimento (4 reti ciascuno), sorretti da una cooperativa del gol che conta ben 12 marcatori diversi (3 reti per Girasole e Toscano; 2 per Alma, Guida, Rosetti e Rotulo; 1 per Acquadro, Franchini, Jallow e Reis).

Le armi giallorosse: Il Sambiase risponde con l'estro di Brandalisse (autore anche di una tripletta nel derby con la Vigor Lamezia) e Sueva, anch'essi a quota 4 centri. A completare i 9 marcatori di squadra figurano Haberkon (3), Della Salandra (2), Waller (2), oltre alle firme singole di Furiato, Grisley, Simigliani e Zenuni.

I precedenti sorridono agli amaranto

Negli ultimi due campionati le squadre si sono incrociate quattro volte, con un bilancio favorevole alla Reggina:

3 Maggio 2026 (Granillo): Vittoria amaranto per 4-2 nell'ultima giornata di campionato (in gol Fofana, Mungo, Di Grazia, Ragusa; per il Sambiase Kouame e Ortolini).

21 Dicembre 2025 (Sambiase): Blitz esterno della Reggina firmato dal gol vittoria di Ferraro.

Stagione 2024/25 (Sambiase): Successo amaranto in trasferta firmato da Barillà.

10 Novembre 2024 (Granillo): Unico pareggio recente (1-1), con i gol di Barranco per i padroni di casa e Umbaca per i giallorossi.