L’Athletic Palermo piega di misura una Reggina opaca e porta a casa tre punto pesantissimi per il suo campionato. Gli amaranto faticano soprattutto nella costruzione centrale, imbrigliata da un Athletic ordinato, compatto e abile nel chiudere le linee di passaggio senza lasciare varchi. Ne esce una prima frazione sporca, con diversi errori tecnici su entrambi i fronti e duelli fisici continui. Per vedere il primo vero squillo amaranto bisogna attendere il 23': Magrassi calcia forte da fuori area, ma Minuss è attento e respinge. La squadra di Marchionni prova a rendersi pericolosa anche nel finale di tempo con una conclusione dalla distanza di Acquadro, che però non inquadra lo specchio e termina sul fondo.

La ripresa si apre con il primo squillo dei padroni di casa affidato al destro di Faye, impreciso e largo rispetto allo specchio di porta difeso da Piras. La gara resta spigolosa e bloccata a centrocampo, finché al 57’ un errore di Acquadro spiana la strada a Pisciotta, il tentativo a superare Piras viene però sporcato in calcio d’angolo dall’intervento provvidenziale di un difensore. L’Athletic alza leggermente il baricentro e al 69’ costruisce la prima occasione nitida del secondo tempo, con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner che sfiora il bersaglio.

Sul fronte opposto l’undici di Marchionni inserisce Rotulo e Alma nel tentativo di dare maggiore vivacità e profondità alla manovra, ma la trama offensiva fatica ad accendersi con continuità. Al 74’ è determinante l’uscita di Minuss, bravo ad anticipare Fazio che, dopo un rimpallo in area di rigore, era pronto ad avventarsi sul pallone. Quando il pareggio sembra ormai scritto, arriva l’episodio che rompe l’equilibrio: Miccoli inventa una giocata di qualità e imbuca per l’inserimento di Bova, freddo nel battere Piras per il definitivo 1-0. Le brutte notizie per la Reggina, che ha finito la gara in dieci uomini per l’espusione di Franchini, arrivano anche da Lamezia, dove la Vibonese supera in trasferta il Sambiase scavalcando in vetta alla classifica la formazione dello Stretto.

ATHLETIC PALERMO-REGGINA 1-0

ATHLETIC PALERMO: Minuss, Calvano, Sanchez, Crivello, Panaro, Bongiovanni, Bova, Civilleri; Hebeck Tam, Faye, Micoli. In panchina: Di Franco, Pisciotta, Mazzotta, Ali Anas, Grillo, Lores Varela, Vitale, Matera, Torma Allenatore: Ferazzoli.



REGGINA: Piras; Fazio, Lancini, Girasole; Baggi, Abonckelet, Acquadro, Rossetti, Toscano; Guida, Magrassi. In panchina: Lagonigro, Baldan, Bruno, Runza, Specker, Franchini, Laaribi, Rotulo, Alma. Allenatore: Marchionni.

MARCATORE: 78’ Bova (AP)