Doppio appuntamento con la Fipav Cup 2026 Men Elite al PalaCalafiore dove il 26 e il 27 agosto la Germania sfiderà Italia e Cuba. Intanto piazza Paolo Orsi custodisce l’ambito Premio che con i Bronzi di Riace, il prossimo 24 agosto, farà da sfondo alla presentazione della Nazionale iridata di mister De Giorgi

Torna a colorarsi di Azzurro la città di Reggio Calabria. Da oggi, e fino al 27 agosto, il trofeo di Pallavolo maschile conquistato nelle Filippine nel 2025 dalla Nazionale italiana Maschile di mister Fefè De Giorgi (seconda vittoria consecutiva del Campionato Mondiale Fivb), sarà esposta nella sala Paolo Orsi del museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, nella cornice d’eccezione dei Bronzi di Riace. Il Trofeo iridato precede di due settimane l’arrivo dei Campioni del mondo che, nel contesto della Fipav Cup 2026 Men Elite, il prossimo 26 agosto sfideranno la Germania al palaCalafiore.

Questa mattina nella città dello Stretto, la prima esposizione in assoluto dell’ambito Trofeo, conquistato sempre lo scorso anno anche dalla Nazionale femminile di mister Julio Velasco in Thailandia. Un anno d’oro per il Volley azzurro il 2025 che ha portato a sei le stelle del logo Fipav con sei mondiali vinti dal 1990 a oggi: i quattro consecutivi Brasile 1990, Grecia 1994, Giappone 1998 (Nazionale maschile) e Germania 2002 (Nazionale maschile) e poi Polonia 2022 (Nazionale maschile), e Filippine e Thailandia 2025 (Nazionale maschile e Nazionale femminile).

Un anno d’oro la cui lunga scia passa anche da Reggio Calabria.

«Siamo grati al presidente nazionale Fipav Giuseppe Manfredi e al segretario generale Stefano Bellotti per aver accolto la nostra richiesta di esporre a Reggio il prestigioso Trofeo che per la prima volta esce dalla Federazione e viene esposto al pubblico. Un’occasione quella odierna per rilanciare il doppio appuntamento con il grande volley maschile il 26 e il 27 agosto rispettivamente con Italia - Germania e Germania - Cuba, sempre al palaCalafiore. Come già annunciato sarà sempre questa piazza Paolo Orsi a ospitare l’evento di presentazione della squadra alla città che avrà luogo il 24 agosto. La nazionale arriverà a Reggio già il 23.

Stiamo anche mettendo a punto un corso per allenatori di ogni ordine e grado che, con molta probabilità, sarà tenuto da uno dei tecnici dello staff della Nazionale», ha spiegato Domenico Panuccio, presidente del comitato territoriale Fipav di Reggio Calabria.

Trofeo Mondiali Volley maschile Filippine 2025 al Museo di Reggio 11-27 agosto 2026

Dunque Reggio sempre più vicina al doppio appuntamento con il volley maschile internazionale. I campioni del mondo della Nazionale italiana guidati da mister Ferdinando De Giorgi, il prossimo 26 agosto alle ore 21, saranno in campo contro la nazionale tedesca di mister Botti che poi sarà impegnata contro Cuba il giorno successivo alle ore 20, sempre sul parquet reggino.

«La città accoglie con viva soddisfazione questo grande evento sportivo. Lo abbiamo sempre detto - ha sottolineato il sindaco Francesco Cannizzaro - Reggio merita di essere protagonista anche in questo ambito. La sua storia parla chiaro: la Reggina, la Viola e adesso la Domotek. Sarà, dunque, un motivo di grande orgoglio ospitare gli Azzurri del Volley campioni del Mondo, ma sarà anche un'occasione per dimostrare che la città è pronta, anzi prontissima ad accogliere eventi di tale spessore.

Lo sport a Reggio ha enormi potenzialità legate al vento, al mare e alla montagna, dunque anche oltre le discipline tradizionali, per questo vorremmo candidare la città a essere una capitale sportiva del Sud Italia. Sappiamo che tanto lavoro ci attende e noi, anche rispetto a questo, ci faremo trovare pronti. Abbiamo già una mappatura volta a fornire un quadro dell'impiantistica sportiva. Devo dire che ci sono impianti veramente di livello ma troppo spesso sono chiusi o abbandonati e in preda al degrado. Faremo di tutto per riaprirli. Come amministratori abbiamo il dovere di mettere le società sportive nelle condizioni di svolgere l'attività nel migliore dei modi. Questa è precondizione per il raggiungimento di quei livelli che la città merita», ha sottolineato ancora il sindaco Francesco Cannizzaro.

Impianto sportivo PalaCalafiore Reggio Calabria

«Come avevamo promesso, il palaCalafiore sarà pronto ad accogliere il grande evento sportivo che con questo Trofeo oggi celebriamo. L'aria condizionata è stata sistemata e sono stati eseguiti anche altri interventi necessari. Il pubblico potrà godere a pieno del grande spettacolo sportivo che lo attende», ha assicurato il consigliere comunale di Reggio Calabria, Giuseppe De Biasi.

«Siamo particolarmente onorati di questa grande occasione per la città dove siamo impegnati come Cip a coinvolgere i giovani, in questa direzione sono in corso attività con il liceo scientifico Alessandro Volta dove è attivo proprio un indirizzo sportivo. Siamo, altresì, impegnati di concerto con la Fipav a dare impulso al sitting volley. La pallavolo paralimpica deve crescere, ispirandosi alla villese campionessa d’Europa Raffaela Battaglia, schiacciatrice e punto fermo della Nazionale», ha concluso il presidente del Cip Calabria, Antonello Scagliola.