I campioni del Mondo guidati da mister De Giorgi, il 26 agosto saranno in campo contro la nazionale tedesca di mister Botti che poi sarà impegnata contro Cuba il giorno successivo, sempre sul parquet reggino. Un ritorno molto atteso degli Azzurri sulla riva dello Stretto in un anno di grande riscatto per lo sport di Reggio

Non solo Italia-Germania ma anche Germania-Cuba. Il palaCalafiore di Reggio Calabria ospiterà un doppio appuntamento con il volley maschile internazionale. I campioni del mondo della Nazionale di volley maschile guidata da mister Ferdinando De Giorgi il 26 agosto saranno in campo contro la nazionale tedesca di mister Botti che poi sarà impegnata contro Cuba il giorno successivo, sempre sul parquet reggino.

La macchina burocratica organizzativa si sta già attivando. La Giunta comunale di Reggio Calabria ha già disposto la concessione a titolo gratuito dell'impianto sportivo rispetto al quale il comitato territoriale Federazione Italiana Pallavolo si assumerà la responsabilità della custodia e della sicurezza durante lo svolgimento della manifestazione, con obbligo di restituzione della struttura nello stato originario. Questo, e non solo, si prevede nell'accordo di partenariato tra Comune e con il comitato territoriale di Reggio Calabria Fipav, avente ad oggetto proprio l'evento sportivo “Test match nazionali maschili di pallavolo Italia – Germania del 26 agosto 2026 e Germania – Cuba del 27 agosto 2026 presso il palaCalafiore, il cui schema è stato approvato dall'esecutivo di palazzo San Giorgio. L'accordo avrà decorrenza dal 21 al 27 agosto 2026.

Sarà infatti messo a punto un ricco programma di attività che culmineranno nelle partite e che saranno presto comunicate dal comitato territoriale di Reggio Calabria della Fipav.

Impianto sportivo PalaCalafiore Reggio Calabria

Intanto oggi alle 17.30 gli Azzurri, reduci da una prima vittoria secca contro la Turchia a Cavalese e da una bella vittoria al tie-break a Verona con il Belgio, saranno a Bergamo contro la Turchia per il Bper Test Match e il 5 luglio a Trento per l’amichevole contro l’Argentina.

Gli azzurri si preparano così all’intensa stagione scandita dalla week 1 di Volley Nations League in programma in Canada (Ottawa, 10-14 giugno), proseguirà poi in Slovenia (Lubiana, 24-28 giugno) per poi concludersi con la terza e ultima settimana, dal 15 al 20 luglio, a Kansai (Giappone), prima delle eventuali Finals in programma a Ningbo, Cina, dal 29 luglio al 2 agosto. E dunque nella ripresa della preparazione, in vista degli Europei che si svolgeranno anche in Italia (Napoli, Modena, Torino e Milano), con il grande evento d'esordio all'aperto in piazza del Plebiscito nella città partenopea, anche la città dello Stretto sarà tappa dei test match degli Azzurri.

Gli impegni dell'Italvolley e la tappa a Reggio Calabria

Tra Cavalese, Verona, Bergamo, Trento, Reggio Calabria e Messina, dunque attraversando l'Italia da nord a sud, gli azzurri di Fefè De Giorgi si stanno infatti preparando anche al grande appuntamento con gli Europei che si giocheranno dal 9 al 26 settembre 2026 a Milano, Modena, Napoli e Torino, in Italia, a Sofia, in Bulgaria, a Tampere, in Finlandia e a Cluj-Napoca, in Romania.

Ma adesso è tempo di test match. Dopo la prima fase tra Trentino e Lombardia, saranno la Calabria e la Sicilia ad accogliere gli azzurri impegnati nella seconda parte della stagione. In particolare il test match del 26 agosto sarà disputato a Reggio Calabria contro la Germania allenata dall'allenatore italiano Massimo Botti. Sempre Italia e Germania si sfideranno il 28 agosto successivo in occasione della Fipav Cup Men Elite a Messina.

Con la guida di Fefè De Giorgi, a Reggio lo scorso marzo per presentare il suo libro “Egoisti di squadra. Esaltare il gruppo senza sacrificare il talento”, è l’allenatore della Nazionale che ha rivinto i mondiali lo scorso anno, determinando un primato assoluto: tre medaglie d'oro consecutive da atleta (Brasile 1990, Grecia 1994, Giappone 1998) e due da mister, sempre consecutive, con il massimo podio conquistato ai mondiali Polonia-Slovenia 2022 e la conferma sancita nelle Filippine nel 2025. Un anno d’oro per il Volley italiano quello scorso che ha visto anche le Azzurre guidate proprio da Julio Velasco trionfare in Thailandia e vincere il loro secondo mondiale.

L'anno d'oro di Reggio: dal Volley al Basket e al calcio a 5

Dunque questo evento pallavolistico fungerà da sigillo della stagione perfetta della Domotek di mister Antonio Polimeni la prima squadra di volley maschile della SportSpecialist Reggio, che ha centrato un triplete storico, conquistando la Coppa Italia del Monte, la Supercoppa e il campionato con la promozione in A2. Sfiorata la promozione in B2 anche sul versante del volley femminile. Proprio ieri al PalaCsi di Gallina la Puliservice ha perso la gara 3 (1-3) contro la forte Rossano.

Ma in realtà un evento storico per tutto lo sport che in questo anno ha regalato a Reggio grandi soddisfazioni. Dal calcio a 5 con la Cadi Antincendi Futura, con la corsa verso la promozione in serie A arrestatasi in semifinale e con l'under 17 che lotterà per i bronzo italiano (stamattina alle 10 sul campo di Guastalla al Pala Chiarelli-Donati), al basket con la Redel in finale per salire in serie B d'eccellenza (gara 1 il prossimo 7 giugno contro Scandone Avellino al PalaCalafiore, gara-2 il 10 ed eventuale gara-3 il 14 giugno a Reggio Calabria) e il Basket in Carrozzina che quest'anno hanno alzato una storica Euro Cup 2, competizione internazionale che la Bic Reggio ha ospitato al palaCalafiore.

Anche Tennis e Tennistavolo internazionale

E mentre anche il Coni promuoverà il prossimo 8 giugno la giornata dello Sport anche in riva allo Stretto, Reggio si appresta a diventare anche capitale internazionale del Tennistavolo. L’Asd Tennistavolo Casper è pronta a promuovere i Campionati Italiani Paralimpici a squadre di Tennistavolo Serie A e Serie B Fisdr in programma dalle ore 11.30 del 13 giugno 2026 alle ore 14.00 del 14 giugno 2026 sempre presso il palaCalafiore. E non è tutto. A dicembre, secondo indiscrezioni ormai prossime ad essere ufficializzate, l'impianto indoor per eccellenza della città ospiterà per la prima volta in Calabria, le Next Gen Atp Finals, evento internazionale di tennis, che avrà come base operativa lo storico circolo Rocco Polimeni e che porterà in riva allo Stretto i migliori under 20 del mondo.