Dalla delusione per una promozione sfumata all’orgoglio per una prestazione che ha sfiorato l’impresa. Dopo il 2-0 con cui il Catanzaro ha espugnato l’U-Power Stadium senza però riuscire a conquistare la Serie A - per via del miglior piazzamento al termine della regular season - sui social è arrivato il messaggio di Antonietta Santacroce, moglie del presidente giallorosso Floriano Noto.

«Catanzaro da applausi. Abbiamo dominato per 90 minuti. Meritavamo noi la A. Abbiamo lottato contro il sistema come leoni. Ripartiamo da questa prestazione stratosferica: la promozione è solo rinviata. Forza Aquile sempre. Siamo i numeri 1», ha scritto la moglie del numero uno della società giallorossa.

Parole che riflettono il sentimento di una tifoseria che ha visto la squadra di Alberto Aquilani mettere in grande difficoltà il Monza, vincendo 2-0 grazie alle reti di Felipe Jack e Frosinini e sfiorando più volte il gol che avrebbe riaperto completamente il discorso promozione.

Ai brianzoli è bastato il vantaggio maturato all’andata per festeggiare il ritorno in Serie A. Al Catanzaro restano gli applausi per una prestazione di alto livello e la consapevolezza di aver chiuso la stagione a un passo dal sogno. Per molti, come scritto da Santacroce, la Serie A è soltanto rinviata.