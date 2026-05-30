Sfondata la porta della stanza in cui la dottoressa aveva cercato riparo. L’intervento del personale sanitario di turno ha evitato che la situazione degenerasse

Notte di tensione al Pronto soccorso pediatrico di Cosenza. I congiunti di alcuni piccoli pazienti, per cause che saranno sottoposte al vaglio dei vertici dell'Azienda Ospedaliera, hanno prima aggredito verbalmente il medico di turno, una giovane dottoressa, poi hanno sfondato la porta della stanza in cui si era rifugiata e solo grazie all'intervento di altro personale sanitario in quel momento in servizio, si è evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

Dell'episodio è stato informato il direttore dell'Unità Operativa Domenico Sperlì. La vittima dell'aggressione si è riservata di presentare denuncia alle autorità competenti manifestando inoltre l'intenzione di lasciare l'incarico.