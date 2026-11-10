È Rino Gattuso il primo vincitore del Premio “Ernesto Corigliano”, istituito dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio. Il riconoscimento all’attuale tecnico della Lazio sarà consegnato dal presidente dell’Aiac, Renzo Ulivieri, il 16 novembre a Coverciano, in occasione della Panchina d’Oro 2026.

Il Premio è dedicato all’avvocato cosentino Corigliano, che promosse la costituzione dell’Assoallenatori il 19 settembre 1966. Nel sessantesimo anniversario della fondazione, l’Associazione vuole «ricordare il contributo determinante alla nascita di un’organizzazione unitaria degli allenatori, orientata alla tutela della loro professione».

Dal 2027, poi, il Premio si svolgerà in Calabria, in forma itinerante tra le province della regione. La manifestazione comprenderà un incontro formativo e una seduta del Consiglio Direttivo Nazionale Aiac. Il riconoscimento avrà cadenza annuale e sarà destinato a personalità italiane e straniere che abbiano contribuito allo sviluppo del calcio, alla formazione e alla valorizzazione delle professioni rappresentate dall’Aiac.