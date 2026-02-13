Per Cosenza e Crotone sarà un sabato di San Valentino senza romanticismi: in palio ci sono punti pesanti, utili a consolidare classifica, ambizioni e fiducia in vista del rush finale della stagione. Nella 27esima giornata entrambe scenderanno in campo nel pomeriggio. Il Cosenza alle 14.30 al “San Vito-Marulla” contro l’Audace Cerignola, il Crotone alle 17.30 sul campo del AZ Picerno, allo stadio “Curcio”.

In casa Cosenza, archiviata la vittoria di misura contro il Siracusa, l’attenzione è massima per una gara che sulla carta può apparire alla portata, ma che nei fatti si presenta come una delle più insidiose del periodo. Il Cerignola arriva infatti in piena fiducia: sette risultati utili consecutivi, imbattuto nel girone di ritorno e reduce dallo 0-0 di Catania, risultato che ha confermato solidità e organizzazione. I pugliesi occupano attualmente la settima posizione in classifica con 39 punti, frutto di 32 gol realizzati e 30 subiti, numeri che certificano equilibrio e capacità di restare sempre dentro la partita.

La squadra allenata da Vincenzo Maiuri ha trovato una propria identità chiara, basata su compattezza, densità centrale e pochi fronzoli. Il sistema più utilizzato è il 3-5-2, con esterni pronti a spingere e una linea difensiva attenta a proteggere l’area, concedendo spesso tiri e cross poco puliti agli avversari. Emblematico il dato difensivo: dall’inizio del 2026 il Cerignola ha incassato appena due reti. In avanti il riferimento è Diego Gambale, centravanti capace di dare profondità e peso offensivo, autore di sei gol in venti presenze.

Un avversario profondamente diverso rispetto alla gara d’andata, vinta dal Cosenza per 2-1, e cresciuto nonostante le partenze nel mercato invernale di elementi offensivi di primo piano. Per i rossoblù calabresi, dunque, serviranno attenzione, ritmo e pazienza per scardinare una squadra che sa soffrire e colpire negli episodi.

Trasferta delicata, invece, per il Crotone, impegnato nella terza gara in sette giorni. I pitagorici arrivano a Picerno in uno dei momenti migliori della stagione: nelle ultime cinque giornate hanno raccolto 13 punti su 15 disponibili, con quattro vittorie e un pareggio, segnando dieci gol e subendone soltanto tre. Un rendimento da alta classifica, secondo soltanto a quello della capolista Benevento.

Dopo il successo interno contro l’Atalanta U23 arrivato con un rigore in pieno recupero e il pareggio per 2-2 a Caserta, conquistato nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di mister Longo cerca continuità anche in Basilicata.