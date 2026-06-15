Sale la febbre rosa nella Sibaritide per la carovana del Giro d’Italia Next Gen 2026, dopo le prime due giornate che hanno visto la Calabria protagonista con le tappe Reggio-Vibo e Tropea-Crotone. La prestigiosa competizione riservata ai migliori talenti Under 23 del mondo, organizzata da RCS Sport e La Gazzetta dello Sport, si appresta a vivere una delle sue giornate più attese e spettacolari. Domani, martedì 16 giugno, i fari del ciclismo internazionale saranno tutti puntati sul comune di Cassano all’Ionio, protagonista assoluto della terza frazione di questa emozionante corsa a tappe. Il sipario sull'evento si alzerà ufficialmente nel cuore di Sibari con le operazioni preliminari del foglio firma previste alle ore 10:40 e lo start ufficiale fissato per le ore 12:00 dal Piazzale Centro Servizi. Sarà questa la rampa di lancio di un percorso affascinante e selettivo di 169 chilometri che, risalendo i suggestivi paesaggi della Calabria settentrionale, varcherà i confini regionali per concludersi a Villa d’Agri di Marsicovetere, in Basilicata.

Subito dopo la partenza, il gruppo dei 168 corridori si attraverserà il territorio cassanese risalendo verso la popolosa frazione di Lauropoli, per poi transitare nel cuore del centro storico di Cassano, regalando una straordinaria vetrina nazionale e internazionale a un comprensorio che vanta un patrimonio storico, culturale e naturalistico unico. Per garantire la massima sicurezza degli atleti, della carovana e del pubblico atteso lungo le strade, l’amministrazione comunale ha predisposto un piano straordinario di modifiche alla viabilità. A partire dalle ore 11:00, e fino al totale passaggio del veicolo di "fine corsa", scatteranno limitazioni alla circolazione, divieti di sosta con rimozione forzata e la chiusura temporanea di tutte le arterie cittadine e delle strade laterali confluenti sul tracciato di gara. Le istituzioni locali, la Polizia Locale e le forze dell'ordine, affiancate da una fitta rete di volontari, hanno lavorato intensamente già nella scorsa settimana invitando i residenti e le attività commerciali alla massima collaborazione e a programmare per tempo ogni spostamento. Per qualche ora la quotidianità e il traffico veicolare si fermeranno per lasciare spazio alle grandi emozioni dello sport. A sfrecciare sulle strade della Sibaritide saranno le future stelle del ciclismo mondiale e, insieme a loro, la bellezza e l’orgoglio di un territorio che trova nelle due ruote una straordinaria cartolina di promozione turistica e territoriale.